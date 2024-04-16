На фронті за добу відбулось 50 бойових зіткнень — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнення з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 16 квітня.

"Загалом, противник завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях збройних сил України та населених пунктах", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Попівка та Воздвиженська Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку РФ зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Лісківщина Чернігівської області; Стара Гута, Хлібороб, Ромашкове, Вільна Слобода Сумської області.

На Куп’янському напрямку війська РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак у районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни та Зарічне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 12 атак у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де війська РФ, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення. Завдали авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 9 атак окупантів у районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Первомайське, Соловйове, Новобахмутівка, Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де військові РФ 14 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Антонівки та Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку противник 3 рази атакував позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби росіяни здійснили 5 марних атак на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Одрадокам’янка та Козацьке Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.