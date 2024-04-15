Генштаб: на фронті за добу відбулося 54 бойових зіткнення

На фронті протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснило 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 квітня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 8 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 16 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 9 разів атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти РФ здійснили 4 безуспішні атаки на позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.