На фронті відбулося 87 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксовано 87 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку за підтримки авіації війська РФ 26 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 15 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснили 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Угроїди, Воздвиженське Сумської області; Лук’янці та Волохівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Леонівка, Костобобрів, Янжулівка Чернігівської області; Свеса, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де росіяни намагалися покращити тактичне положення. війська РФ завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 12 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 26 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку війська РФ 5 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області. Завдали авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби росіяни здійснили 4 безуспішні атаки на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу, 3 районах зосередження особового складу, 4 пунктах управління БпЛА військ РФ.