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Атаки росіян можуть досягти "більш загрозливих успіхів", особливо на захід від Бахмута — ISW
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Атаки росіян можуть досягти "більш загрозливих успіхів", особливо на захід від Бахмута — ISW

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РФ може досягти "більш загрозливих успіхів", особливо на захід від Бахмута — ISW
Українські солдати стріляють з гармати біля Бахмута в Донецькій області, Україна, понеділок, 15 травня 2023 року. AP

Здатність українських Збройних Сил відбивати російські наступальні операції , які нещодавно посилилися на сході України, погіршилася через нестачу матеріальних засобів і, ймовірно, продовжить погіршуватись у найближчому майбутньому, якщо триватимуть затримки допомоги США у сфері безпеки.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“ISW продовжує оцінювати, що російські війська наразі користуються дефіцитом українських матеріальних засобів, спричиненим відсутністю американської допомоги у сфері безпеки, для досягнення незначних тактичних успіхів, але майбутні російські наступи можуть досягти більш значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо США продовжуватимуть відмовляти Україні у допомозі”, — йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що українські офіційні особи продовжують попереджати, що допомога США у сфері безпеки є життєво важливою для здатності українських сил захищатися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій, які, за прогнозами, розпочнуться наприкінці весни та влітку.

Аналітики посилаються на начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, який заявив, що українські сили готуються відбити майбутній великий наступ Росії, який очікується наприкінці травня або на початку червня, але зазначив, що це буде “катастрофічно важко” без військової допомоги Заходу.

Міністр оборони України Рустем Умєров 14 квітня заявив, що нинішня ситуація на сході України є “напруженою” і що російські війська зосереджують свої зусилля на захід від Бахмута в напрямку Часів Яр, відзначили також аналітики. При цьому зазначається, що Умєров заявив, що українські війська успішно використовують сучасні технології проти більшої кількості особового складу Росії.

Речник угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 15 квітня заявив, що українські сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках можуть використовувати лише від одного до п'яти артилерійських снарядів на кожні 10 артилерійських снарядів, які випускають російські війська, але українська артилерія точніше російської артилерії.

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