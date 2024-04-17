За добу Сили оборони 71 раз вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 17 квітня.

"Загалом, противник завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Леонівка Чернігівської області; Сидорівка, Біла Береза та Білопілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції ЗСУ в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Ямполівка, Торське та Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 19 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагались покращити тактичне положення. РФ завдала авіаційного удару в районі Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Диліївки та Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Калинівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак у районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, армія РФ за підтримки авіації намагалась витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. РФ також завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Первомайське, Соловйове, Новокалинове, Новопокровське, Новоселівка Перша, Новобахмутівка, Сокіл та Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де вони за підтримки авіації 15 разів намагались прорвати оборону. РФ також завдала авіаційних ударів у районах Красногорівки, Георгіївки та Урожайного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем з боку росіян опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 3 рази атакувала позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області. Завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, російське військо здійснило 2 марні атаки на позиції ЗСУ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Тягинка, Ольгівка, Понятівка, Інженерне, Веселе Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.