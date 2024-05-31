Reuters: Зеленський у вихідні відвідає Азійський безпековий саміт

Цими вихідними президент України Володимир Зеленський відвідає Азійський саміт з питань безпеки Shangri-La Dialogue в Сінгапурі. Одним із ключових питань конференції буде безпекова допомога Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на два анонімних джерела.

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цьогоріч саміт завершується 2 червня. Джерела повідомили, що Зеленський звернеться до членів саміту в суботу, 1 червня. На Азійському саміті з 2022 року не представлена делегація з Росії.

Як повідомляє NBC News, у Сінгапурі на безпековій конференції беруть участь міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь. Вони зустрілися та обидва наголосили на важливості збереження відкритих зв’язків, хоча Остін висловив стурбованість військовою активністю Китаю поблизу Тайваню. США та Китай обговорили й війни в Україні та Секторі Гази.

31 травня Володимир Зеленський прибув у Швецію для участі у третьому саміті Україна – Північна Європа та підписав безпекові угоди зі Швецією, Ісландією та Норвегією.

Агентство DPA, посилаючись на співрозмовника у посольстві України в Ер-Ріяді, писало, що 1 червня Зеленський відвідає Саудівську Аравію, щоби заручитися підтримкою країни перед самітом миру у Швейцарії 15-16 червня.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.