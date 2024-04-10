Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон заявив, що станом на 10 квітня деталі щодо заходів щодо надання допомоги Україні в умовах вторгнення Росії все ще опрацьовуються.

Джонсона цитує ABC News.

"Щодо додаткового питання, члени Палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальшого розвитку", — сказав він.

Джонсон заявив, що розгляд законопроєкту є "дуже складною справою в дуже складний час".

"Годинник цокає, і кожен тут відчуває невідкладність цього, але що потрібно, так це досягти консенсусу щодо цього, і ми працюємо над цим", — додав спікер.

10 квітня Конгрес США відновив роботу після великодніх канікул. Раніше Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.