Навчання НАТО у Норвегії: військові орендували котеджі російської еліти

Під час навчань НАТО Збройні сили Норвегії та Швеції орендували так звані "російські котеджі", що належать російській еліті і розташовані на півночі Норвегії. З вікон будиночків відкривається вид на військову авіаційну станцію в Бардуфоссі, де регулярно тренуються норвезькі та союзні підрозділи.

Про це пише TV2.

“Котеджі розташовані посеред центру військової потужності Збройних сил Норвегії на півночі країни”, — відзначає норвезький телеканал.

Служба безпеки поліції Норвегії (PST) підтвердила телеканалу TV 2, що їм відомо про те, що норвезькі збройні сили орендували "російські будиночки". Там також підтвердили, що у співпраці зі Збройними силами Норвегії зараз працюють над ситуацією, що склалася навколо цих котеджів.

Телеканал TV 2 пов'язав кількох власників котеджів із російською владною елітою, зокрема з мером Мурманська Ігорем Мораром. Він представляє партію президента РФ Володимира Путіна. Один із інших будиночків купив російський політик Віктор Сайгін, який має тісні зв'язки з російськими військовими.

Котеджі періодично здавалися в оренду через Målselv Fjellandsby — лижний курорт в Норвегії.

У суботу PST повідомила TV 2, що серед орендарів котеджів, що належать росіянам, були і норвезькі збройні сили. Газета Nordlys була першою газетою, яка оприлюднила цю угоду про оренду.

У суботу генеральний менеджер гірського селища Оле-Йохан Педерсен, повідомив Nordlys, що каюти орендували як шведські, так і норвезькі збройні сили.

“Зовсім недавно під час навчань НАТО", — розповів він газеті.

На початку березня 20 000 солдатів з 13 країн взяли участь в арктичних військових навчаннях Nordic Response. Значна частина навчань контролювалася з Бардуфосса, нагадує видання.

У Fjellandsby кажуть, що вони не знали, що російські власники були пов'язані з російським режимом.

"Ми ведемо розслідування щодо цих котеджів вже деякий час”, — розповів прессекретар Служби безпеки поліції Норвегії (PST) Ейрік Веум.

При цьому він не захотів уточнити, як довго триває розслідування.

У відповідь на запитання, чи підозрюють у Службі безпеки поліції Норвегії, що тут могло статися щось незаконне, Веум відповів:

“Це одна з причин, чому ми залучили PST. Більше нічого не можу сказати”.

Коментуючи оренду між норвезькими збройними силами та росіянами, речник сказав, що “коли орендодавець є громадянином Росії, який може бути пов'язаний з російським режимом, це не має значення, кому він здає в оренду”. За його словами, PST веде розслідування щодо російських котеджів не лише через оренду.

Як зазначає голова контррозвідки PST Інгер Хаугланд, наразі посилилася загроза для Норвегії з боку Росії та російської розвідки. Норвезькі збройні сили і військова діяльність союзників у Норвегії є особливо вразливою мішенню для розвідки.

Зазначається, що телеканал TV 2 цікавився у Збройних силах Норвегії та PST про росіян, їхні зв'язки та місцезнаходження котеджів ще наприкінці лютого — за кілька днів до навчань НАТО.

Ані Збройні сили Норвегії, ані Служба безпеки не захотіли давати конкретних коментарів щодо місця розташування котеждів, але PST підкреслила, що такі покупки нерухомості можуть бути викликом для безпеки.

У кількох оцінках загроз, остання з яких була зроблена цього року, PST застерігала щодо такої нерухомості, як котеджі в Бардуфоссі.

"Ми вказуємо на те, що іноземні держави, в тому числі Росія, купують нерухомість, щоб отримати уявлення про норвезьку ситуацію, що може бути на шкоду інтересам норвезької безпеки”, — каже Хаугланд.

Йдеться про доступ до власності, що може дати російським спецслужбам доступ до інформації, яку вони не мали би в іншому випадку.

Норвезьке управління національної безпеки (NSM) також наголошує на цій проблемі вже кілька років поспіль. У своїй оцінці ризиків у 2023 році воно пише, що іноземні придбання стратегічно важливої власності можуть становити загрозу національній безпеці.

Голова контррозвідки PST каже, що норвезька влада повинна більш критично ставитися до приватної власності.