Норвегія виділяє $13,7 млн на обслуговування переданих Україні танків Leopard

Норвегія виділяє до 150 мільйонів норвезьких крон (13,7 млн доларів) на обслуговування у Польщі переданих Україні танків Leopard.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 і допоміжні машини.

В уряді нагадали, що всього за останні місяці Норвегія передала Україні військової допомоги на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон від Збройних сил Норвегії.

Зазначається, що норвезька військова підтримка продовжуватиметься за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.

9 лютого стало відомо, що Норвегія надасть Україні більше NASAMS. Уряд країни пропонує норвезькому парламенту замовити ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS у Kongsberg Defence and Aerospace (KDA). Це робиться на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання.