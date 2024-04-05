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У Норвегії не виключають відправку військ до України в довгостроковій перспективі
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У Норвегії не виключають відправку військ до України в довгостроковій перспективі

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Прапор Норвегії
Прапор Норвегії. Getty Images

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде не виключив можливість відправки військ в Україну для надання підтримки й проведення навчань у довгостроковій перспективі.

Про це дипломат повідомив у інтерв'ю "Європейській правді".

Ейде зазначив, що ті розмови, які велися на тему потенційної присутності західних солдатів на українській території, були не про бойові підрозділи, а про підтримку, навчання чи радників.

"Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох держав є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", — підкреслив міністр.

Дипломат також підкреслив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб вона досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

"Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої бачити не хочемо", — додав Ейде.

Що відомо про заяву Макрона стосовно відправки військ

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.

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