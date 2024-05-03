У Західній Норвегії служба безпеки виявила агентів російської розвідки

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) виявила, що агенти російської розвідки діють у Західній Норвегії. У PST вважають, що Росія може готувати диверсії проти критичної інфраструктури країни.

Про це голова PST у Західній Норвегії Торгілс Лутро розповів у інтерв’ю NRK.

Як пише видання, у західному регіоні розташована найбільша військово-морська база Північної Європи Хаконсверн, а також важливі нафтогазові об’єкти, такі як Монгстад, Колснес і Стуре. Крім того, є електростанції та інші об'єкти, пов'язані з електропостачанням.

“Ми бачимо, що частиною мети Росії може бути підготовка диверсій. Вони працюють по всьому окрузі та пересуваються”, — розповів Лутро.

Він також розповів про викриття кількох агентів, але точної кількості не назвав.

За словами керівника PST, Росія хоче, зокрема, завдати шкоди репутації Норвегії перед її союзниками.

“Зрозуміло, що одна з цілей Росії — виставити нас у поганому світлі. Вони намагатимуться показати, що ми не маємо контролю або що ми не можемо допомогти нашим союзникам в потенційних майбутніх ситуаціях”, — сказав він.

PST стверджує, що діяльність російської розвідки на території Норвегії активізувалася після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року. За словами Лутро, з моменту вторгнення в Україну в 2022 році у Західній Норвегії викрили ворожу та небажану діяльність російської розвідки.

“Агенти російської розвідки працюють проти різних цілей, таких як критична та вразлива інфраструктура та військові об’єкти. Вони також мають чітку мету розкрити норвезькі процедури готовності до надзвичайних ситуацій”, — розповів Лутро.

Як пише видання, після початку повномасштабної війни в Україні влада Норвегії вислала понад 15 співробітників російського посольства в Норвегії за підозрою у шпигунстві. Це означало, що Росія мала переосмислити свої інструменти для розвідки, пояснив представник PST.

“Нам непросто з’ясувати, хто ці агенти. Вони зливаються з натовпом, що також є їхньою роботою. Вони також не обов'язково мають російське громадянство, але їх можуть спонукати діяти від імені Росії, наприклад, гроші або погрози”, — розповів Лутро.

На запитання, чому саме Норвегія та Західна Норвегія такі цікаві для Росії, Лутро відповів, що Норвегія є членом НАТО та докладає зусиль для допомоги Україні.

“У Норвегії тут багато закордонних потужностей, тут проходять екіпажі, навчання. Також розробляється зброя, яку можна застосувати проти Росії в Україні”, — сказав Лутро.

За його словами, Росія готова піти на великий ризик, щоб отримати інформацію про Норвегію та Західну Норвегію.

“Коли Росія має з нами такі напружені відносини сьогодні, вони готові йти на все більший ризик, щоб зібрати все, що можна. Нам у PST зрозуміло, що Росія готується до іншої ситуації, ніж та, яку ми маємо сьогодні”, — пояснив Лутро.

За словами Лутро, російських розвідників може особливо цікавити постачання електроенергії.

Так, найбільша енергетична компанія в Західній Норвегії — Eviny — повідомила PST про “аномальну діяльність”.

“Ми можемо підтвердити, що навколо нашої електростанції в Модалені була активність. Пильні мешканці, які помітили незвичайну діяльність, сповістили наших співробітників, які, у свою чергу, сповістили поліцію та PST. Тут є хороша взаємодія”, — розповів пресофіцер Eviny Рольф Санне-Гундерсен.