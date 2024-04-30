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Норвегія збільшує допомогу Україні на $600 млн
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Норвегія збільшує допомогу Україні на $600 млн

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Прапор Норвегії. Норвегія. Ілюстративне фото: Getty Images

Уряд Норвегії збільшить допомогу Україні на 7 мільярдів норвезьких крон у переглянутому національному бюджеті.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на пресконференції у вівторок, 30 квітня, повідомляє видання E24.

Зазначається, що 7 мільярдів норвезьких крон є доповненням до 15 мільярдів норвезьких крон, які Норвегія вже надала Україні цього року. Загалом підтримка України в межах програми Нансена становитиме 22 мільярди норвезьких крон.

"Ситуація в Україні є більш серйозною та більш невизначеною", — сказав Стере.

Збільшення буде розподілено між 6 мільярдами норвезьких крон для військової підтримки та одним мільярдом норвезьких крон для цивільної частини програми, заявив Стере на пресконференції.

"Їхня безпека також стосується нашої безпеки", — сказав на пресконференції міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум.

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Норвегії за рішення збільшити підтримку України на 600 мільйонів доларів.

Свій допис він опублікував на платформі Х (колишній Twitter).

"Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. ... Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору", — написав президент Зеленський.

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