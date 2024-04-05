Росія почала нову хвилю мобілізації етнічних меншин на війну проти України після теракту в Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол", який стався 22 березня.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Використовуючи масову страту людей у Москві, росіяни з одного боку звинувачують Україну, а з іншого почали облави на вихідців з Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі Збройними силами РФ, або погрожують депортацією", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що деякі з "наївних" все ж таки укладають контракт, сподіваючись повернутись живими. Так, на навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії.

3 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа писали, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Зі списку загиблих, опублікованому на сайті МНС Росії, жертв атаки вже 143.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

Пізно ввечері 24 березня Басманний суд Москви арештував усіх чотирьох підозрюваних у вчиненні теракту у "Крокус Сіті Холі" до 22 травня.