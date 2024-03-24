У Москві суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у теракті в "Крокус Сіті Холі"

У Москві суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вчиненні теракту у "Крокус Сіті Холі", що стався у п'ятницю ввечері, 22 березня.

Про це повідомило російське видання "РИА Новости".

За інформацією, суд арештував Мірзоєва Далерджона Баротовича, Саїдакрамі Муродалі Рачабалізода, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова.

Їх звинувачують у тероризмі. Максимальне покарання за цією статтею Кримінального кодексу РФ передбачає довічне позбавлення волі.

Мірзоєв та Рачабалізод визнали свою провину. Суд встановив термін арешту для всіх фігурантів до 22 травня.

Відомо, що засідання суду пройшло у закритому режимі. Це пояснюється безпекою для учасників процесу.

Підозрюваний у вчиненні теракту Далерджон Мірзоєв сидить за скляною огорожею на засіданні Басманного районного суду в Москві, Росія REUTERS/Shamil Zhumatov Сайдакрамі Муродалі Рачабалізод — підозрюваний у нападі на Крокус Сіті Хол на засідання Басманного районного суду в Москві, Росія REUTERS/Yulia Morozova Мухаммадсобір Файзов — підозрюваний у нападі на "Крокус Сіті Хол" — сидить у медичному кріслі за скляною стіною для підсудних, Москва REUTERS/Shamil Zhumatov Шамсідін Фарідуні — підозрюваний у нападі на Крокус Сіті Хол — під час засідання у Басманному районному суді Москви REUTERS/Yulia Morozova

За даними Слідчого комітету Росії, у неділю вдень, 24 березня, з підозрюваними проводилися слідчі дії. Обидва підозрювані є громадянами Таджикистану.

До суду надійшли також клопотання про арешт ще двох обвинувачених — Мухаммадсобіра Файзова та Шамсідіна Фарідуні.

Що відомо про підозрюваних у теракті в "Крокус Сіті Холі"

Далерджону Мірзоєву 32 роки, він уродженець Таджикистану, має четверо неповнолітніх дітей. У нього була тимчасова реєстрація на три місяці в Новосибірську, але вона на час затримання була прострочена.

Саїдакрамі Рачабалізод — громадянин Таджикистану. На засіданні спілкувався із суддею через перекладача. Народився 1994 року, має чотирьох дітей. На засіданні розповів, що має місце реєстрації в Росії, однак не пам'ятає його.

Шамсідін Фарідуні народився 1998 року в Таджикистані, є громадянином цієї країни. Має восьмимісячну дитину. Був зареєстрований у російському місті Красногорську та працевлаштований на фабриці у російському місті Подольську Московської області.

Файзов Мухаммадсобір Зокірчонович — уродженець Таджикистану 2004 року народження із середньою освітою, тимчасово не працює. Раніше був перукарем у барбершопі в російському місті Іваново, там і був зареєстрований. Для спілкування з суддею йому знадобився перекладач. До суду Файзова привезли на кріслі-каталці у супроводі медиків.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Холі" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як повідомили у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.