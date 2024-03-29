22 березня. Концертний зал "Крокус Сіті Холі" у Красногорську Московської області. Декілька нападників відкривають вогонь та влаштовують пожежу в будівлі. Гине понад 140 людей. Відповідальність за атаку бере на себе "Ісламська держава Хорасан". Суспільне пояснює, що відомо про це угруповання, чому саме у "вілаяту Хорасан" є претензії до Росії, як вони вербують людей для операцій і до чого тут повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Чотирьох підозрюваних у нападі ФСБ Росії затримало в Брянській області, за декілька годин після теракту, та заявило, що вони — громадяни Таджикистану. При затриманні їх побили. Одному з них, ймовірно, співробітники ФСБ відрізали вухо, та засняли це на відео. Також, у РФ заявили, що до атаки начебто причетна Україна, що заперечили в українському МЗС.

Відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі" взяла на себе "Ісламська держава Хорасан". Це підтвердили й дані розвідки США.

Що таке "ІДІЛ Хорасан"

"Ісламська держава Хорасан" — одна з численних гілок ІДІЛ. По суті — це одне з її територіальних представництв, адже ІДІЛ умовно ділить зони впливу на вілаяти — регіони. Дослідники розходяться в оцінках, коли саме виникла "Хорасан". Згідно з однією з версій, її заснували в Афганістані наприкінці 2014-го, коли ІДІЛ захопила значні території Іраку й Сирії й проголосила про утворення там невизнаного халіфату.

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень зауважує, що тривалий час "вілаят Хорасан" вважався маргінальною частиною "Ісламської держави": "В часи розквіту, коли у них була під контролем значна частина території Іраку і Сирії, де вони будували державні інституції, збирали податки й все інше, афганська філія була другорядною. А після розгрому халіфату (коаліцією західних союзників на чолі зі США — ред.) у 2019-му була доволі тривала пауза, вони збиралися з силами".

Переломним моментом для "Хорасану" став 2021 рік, на який припало виведення американських військ з Афганістану — тоді ж владу в країні захопив Талібан. Вони з ІДІЛ — ідеологічні вороги. На відміну від талібів, ІДІЛ замало просто власної держави — вони прагнуть повного володарювання ісламу у світі.

Зіткнення талібів з "ІДІЛ Хорасан" в основному відбувалися у східних провінціях Афганістану. Але з приходом до влади у 2020-му Санаулли Гафарі, рух перейшов до відкритого терору. ІДІЛ-Х почав атакувати посадовців Талібану, іноземних громадян та посольства, представників релігійних та етнічних меншин.

Одна з наймасштабніших атак, яку приписують "ІДІЛ Хорасан", сталася в міжнародному аеропорту Кабула у серпні 2021-го. Тоді терористи вбили 170 цивільних афганців та 13 військовослужбовців США. "Вони також нападали на посольства Росії та Пакистану в Афганістані. Запускали ракети з північного Афганістану по Таджикистану та Узбекистану. Крім того, вони здійснили рейд у готелі в Кабулі з явним наміром вбити китайських громадян", — наводить приклади Лукас Веббер, співзасновник платформи MilitantWire, яка проводить аналіз активності бойовиків.

Ріккардо Валле, очільник дослідницької платформи "Щоденник Хорасан", зауважує: умовно, діяльність цієї гілки ІДІЛ можна поділити на два напрями. По-перше — це локальна діяльність в Афганістані й Пакистані, власне, там, де зародився рух, а також поширення впливу на країни Центральної Азії, особливо на Таджикистан.

"Крім того, є другий напрямок їхньої активності, особливо з 2021 року. "Ісламська держава" через свій медіаапарат звертається до потенційних симпатиків і прихильників, які перебувають за межами регіону. Наприклад, у Туреччині. Це працює і в Європі", — додає Валле.

Якщо говорити про медіа-вплив, "Хорасан" — найбільш глобально спрямована гілка "Ісламської держави". Вона веде пропаганду більшою кількістю мов, аніж будь-яка інша регіональна філія ІДІЛ, говорить Лукас Веббер.

Дим піднімається після вибухів біля аеропорту в Кабулі, Афганістан, 26 серпня 2021 року. Двоє терористів-смертників атакували натовп біля аеропорту Кабула в останні дні масової евакуації людей, які втікали з країни, коли до влади там став Талібан. AP/Wali Sabawoon

Як "ІДІЛ Хорасан" ширить вплив у Центральній Азії

Ріккардо Валле пояснює, що країни Центральної Азії загалом стали плідним ґрунтом для пропаганди ІДІЛ — насамперед, свого часу спрацювала критика посткомуністичної влади Таджикистану й Узбекистану з боку "Ісламської держави", що ті, мовляв, обмежують релігійну свободу. "Вони зараховують молодих таджиків до лав ІДІЛ, а потім їм кажуть, що найкраще утілення релігії — їхати в ім’я віри в Афганістан, де є простір для діяльності", — говорить Валле.

Велику роль грає і трудова міграція з країн Центральної Азії, зокрема до Росії. Зі спільнотами мігрантів працюють так звані проповідники ІДІЛ. "Основний їхній меседж — несправедливість світу. І ви справді це відчуваєте. Живете в поганих умовах, вам постійно треба відкуповуватися від поліції, думати про дозвіл на роботу. А все чому? Бо немає халіфату! Ці проповідники показують людям майбутнє, заради якого можна пожертвувати життям, оскільки після смерті, якщо вона принесена в жертву Аллаху, потрапляєш в рай", — говорить Данилов.

Пропаганда ІДІЛ адаптує меседжі під мешканців тієї чи іншої країни, каже Лукас Веббер: "Вони критикують політику їхніх урядів їхніми ж мовами. Це забезпечує персоналізоване звернення. Усе також тримається на історіях про мучеників зі схожим національним походженням".

Які претензії в "ІДІЛ Хорасан" до Росії

Як пише the Wall Street Journal, претензії ІДІЛ до РФ сягають часів окупації радянськими військами Афганістану. Свою роль зіграла й співпраця з владою талібів, а ще — російсько-чеченські війни. "Після воєн Росії в Чечні, а потім — посилення боротьби з "Ісламською державою", ІДІЛ у 2014 році включив РФ до списку пріоритетних ворогів і класифікував її як такого собі лідера хрестоносців на сході", — каже Веббер.

ІДІЛ вважає Росію одним з головних ворогів ще й через дії Москви в Сирії, де вона з 2016-го проводить операції проти бойовиків "Ісламської держави" на підтримку уряду Башара Асада. Також регіональні гілки ІДІЛ в Африці зазнавали атак з боку російської ПВК "Вагнер".

Лукас Веббер звертає увагу на те, що новим етапом протистояння ІДІЛ та Росії стало повномасштабне вторгнення РФ в Україну. На думку дослідника, нинішня атака в "Крокусі" — свідчення того, як "Ісламська держава" скористалася вигідними для себе умовами. Російську-українську війну угруповання сприймає насамперед як протистояння Заходу та Росії: "хрестоносці (себто вороги ІДІЛ, — ред.) воюють одне з одним", каже Веббер. І поки Росія виснажена, для мусульман це шанс обʼєднуватися заради спільної боротьби. "ІДІЛ побачила можливість використати прогалини в безпеці, щоб здійснити масштабну та скоординовану атаку в столиці РФ", — говорить дослідник.

На думку Веббера, з великою ймовірністю, непідготовленість Росії до подібних атак стане "зеленим світлом" для ІДІЛ продовжити напади. Ще один аргумент, який може спонукати ІДІЛівців до активних дій — те, як російські правоохоронці катували при затриманні ймовірних терористів, каже Валле: "Ісламська держава обов’язково спробує відповісти та помститися за такі дії".

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Чи несе ця ситуація загрози для України? Не виключено, адже за словами Веббера, мішенню ІДІЛ для наступних атак може бути не лише Росія, а й, наприклад, західні країни — союзники України, де спроби терактів "Хорасаном" вже були.

Другий ризик, говорить Сергій Данилов — дискусії про ймовірне обʼєднання зусиль Росії та Заходу для протистояння тероризму як міжнародній загрозі. У Держдепі США, однак, поки відкинули посилення безпекової співпраці з Росією. Та і в ЄС зауважили, що зараз це "складно уявити".