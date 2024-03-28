Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер РФ Володимир Путін нічого не зробив, аби запобігти теракту в "Крокус Сіті Хол", хоча його попереджали про атаку розвідки США та Британії. Однак Путін використає теракт, щоби мобілізувати російське суспільство проти України.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CBS News.

"На себе взяла відповідальність у цих діях ІДІЛ. Навіть смішно, коли Росія спробувала спростувати те, що сказала ІДІЛ. Виглядає повною маячнею", — сказав Зеленський про винних у стрілянині.

Президент наголосив, що Росія була заздалегідь попереджена — з конкретними датами — про можливі теракти. З РФ поділилися даними розвідки світу, зокрема Великої Британії і США — "війна війною, а розвідки партнерів і Росії спілкуються постійно".

"Якщо їх попереджали, чому людина, яка боїться за своє життя — Путін — ніяк не відреагувала (тому що кількість загиблих жертв — це ніяк не відреагувати)? Чому не можна було всюди поставити охорону, очеплення Москви, чому не було жодних рейдів? Вони ж це роблять. Коли якийсь опозиціонер на кшталт Навального хоче вийти на вулицю і сказати щось проти Путіна, рейди є. Їх та їхніх родичів схоплюють, кидають в тюрми, блокують їм рахунки. Вони завжди так реагують. Чому в цьому випадку вони нічого не робили?" — Говорив Зеленський.

На його думку, Росія бездіяла та не запобігла теракту, попри попередження західних розвідок, бо терористична атака — це ще один привід, щоб атакувати Україну. Путіну потрібно більше мобілізувати людей перед травнем-червнем, імовірними контрнаступальними діями.

"Він [Путін] розуміє, що в нього мобілізація провалена. Йому потрібні постійні відповідні дії, які могли б мобілізувати його суспільство проти України. Принаймні мобілізувати дух і моральний стан, низький вже в тих солдатів, які перебувають у нас на окупованих територіях", — наголосив глава держави.

Будь-який привід Путін, за словами Зеленського, використовує як наратив, щоби максимально об'єднати своє суспільство. Адже російські солдати "не хочуть воювати, але знають, що їх вб'ють, якщо вони не воюватимуть".

"Кількість жертв і поранених у Москві Путін використає для одного — щоб не було України. Це відповідає на питання, чи хоче він закінчення війни — ні", — підсумував політик.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Зі списку загиблих, опублікованому на сайті МНС Росії, жертв атаки вже 143.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

Пізно ввечері 24 березня Басманний суд Москви арештував усіх чотирьох підозрюваних у вчиненні теракту у "Крокус Сіті Холі" до 22 травня.