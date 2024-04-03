У чому небезпека Telegram і чого його діяльність треба упорядкувати

Українська держава повинна обмежити доступ до Telegram в усіх державних установах, на всіх державних комп’ютерах, у державних посадовців і чиновників, а також тих структур, які займаються збором і обробкою персональних даних, якщо соцмережа не покаже прозорості власності і фінансування, не відкриє представництво в Україні чи буде в інший спосіб ігнорувати звернення українських державних органів.

На цьому наголосив один із авторів законопроєкту про врегулювання діяльності Telegram, народний депутат із фракція “ЄС” Микола Княжицький у телемарафоні “Єдині новини”.

Княжицький відзначив, що Telegram заснували росіяни і працює там російська команда, хтось має два громадянства. Вони фінансуються, як пишуть медіа, російськими грошима, тому що їхнє фінансування не є прозорим.

“Але найбільші російські фонди, які пов’язані з найбільшими російськими олігархами, називаються тими, хто є фінансистами Telegram. Бо Telegram є збитковим. Коли структура збиткова, то її хтось утримує. І це привід насторожитися українцям”, — сказав нардеп.

Ще одним важливим аспектом, за його словами, є те, що ця мережа “взагалі не реагує на те, що там відбувається”. Вона не має жодного саморегулювання, пояснив політик. Він нагадав, що якщо в ютубі або фейсбуці поскаржитися на образливий допис або адміністрація мережі сама визначить той чи інший допис таким, що розпалює ксенофобію чи принижує людей, то ці дописи вилучаються.

“Було блискуче розслідування агенції зі Львова про використання Telegram для дитячого підліткового булінгу. Це нібито не пов’язано з політикою, хоча журналісти-розслідувачі довели, що в цих величезних мережах, які друкують фото дітей з образливими підписами і за гроші потім їх знімають, ясно видно слід російської розвідки”, — розповів Княжицький.

Він додав, що те, що Telegram зараз використовується для деморалізації українського суспільства, для збору інформації — це вже технологічний аспект. За його словами, коли всі бази даних найбільших українських банків підтримуються в Telegram і поповнюються завдяки Telegram чат-ботам, то це означає, що всі ці бази даних і персональні дані українських громадян автоматично потрапляють в Росію.

Княжицький пояснив, що вони з колегами з різних політичних сил в цьому, як і в багатьох інших питаннях, які стосуються національної безпеки, є однодумцями. З іншими членами нашого комітету цією ситуацією, “м'яко кажучи, стурбовані”.

“Ми громадяни України. Йде війна. Це пряма зброя проти нас. Російські солдати можуть використовувати тільки дві мережі — ВКонтакте і Telegram. Проти Telegram зняті всі санкції в РФ, Путін розповідає, що в нього з ним чудовий контакт. Вони закривають канали, які закликали голосувати проти Путіна під час виборчої кампанії. Які докази ще потрібні, що ця мережа фактично є інструментом в руках РФ?” — сказав депутат.

Він назвав ганебною поведінку українських державних установ, які через Telegram співпрацюють з суспільством, мають свої представництва, спілкуються, не усвідомлюючи небезпеки, яка існує.

“Наш законопроєкт в тому разі, якщо Telegram не покаже прозорої своєї власності і фінансування і не відкриє представництво в Україні, чи буде в інший спосіб ігнорувати звернення української держави та українських державних органів — в такому разі українська держава повинна обмежити доступ до цієї мережі в усіх державних установах, на всіх державних комп’ютерах, у державних посадовців і чиновників, а також тих структур, які займаються збором і обробкою персональних даних — банки та інші”, — пояснив Княжицький

За його словами, це європейська практика і практика США. Він додав, що законодавці, парламент мають власні інструменти, РНБО, уряд і президент мають власні інструменти.

“Ми не можемо накласти санкції на Telegram і його заборонити. Ми можемо лише підготувати відповідне звернення до президента як голови РНБО, до самої РНБО, до уряду або підготувати закон, що є прямим нашим обов'язком. Такий законопроєкт ми зробили і даємо державі всі функції зробити так, щоб Telegram не завдавав шкоди”, — наголосив нардеп.

А далі, за словами Княжицького, свої функції має виконувати і СБУ, і РНБО. Є багато державних органів, які повинні слідкувати за нашою національною безпекою, пояснив він.

У Верховній раді 25 березня зареєстрували законопроєкт №11115, яким пропонується відрегулювати діяльність платформ спільного доступу до інформації, зокрема, месенджера Telegram.

Ініціювали документ нардепи від різних фракцій, зокрема від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, Ростислав Павленко, Михайло Бондар, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Софія Федина, від "Слуги народу" Микита Потураєв, Людмила Марченко, від "Голосу" Ярослав Юрчишин і Наталія Піпа, від депутатської групи "За майбутнє" — Ірина Констанкевич.

Станом на листопад 2023 року українці значною мірою покладалися на телеграм-канали, щоб почитати новини під час війни, писав "Детектор медіа". Результати дослідження "Українські медіа, ставлення та довіра у 2023 році" показують, що У 2021 році лише 21% українців користувалися Telegram для новин. Після 24 лютого 2022 року ця цифра зросла до понад 60%, у 2023 році кількість читачів наближалася до 72%.

Раніше повідомлялось, що Верховний суд Іспанії прийняв рішення про тимчасове призупинення роботи месенджера Telegram у країні.