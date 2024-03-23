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В Іспанії призупинять роботу Телеграму. Що сталося
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В Іспанії призупинять роботу Телеграму. Що сталося

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Telegram. Фото: AP

Верховний суд Іспанії ухвалив призупинити з 25 березня 2024 року роботу месенджера Телеграм у країні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власне джерело у суді.

Зазначається, що судове розслідування розпочалося після того, як чотири медіакомпанії поскаржилися на те, що у Телеграмі користувачі можуть завантажувати контент без дозволу. Меседжер буде заблокований у країні на час розгляду справи.

Як пише Reuters, із посиланням на антимонопольне агентство CNMC, Телеграм є четвертим за популярністю менеджером в Іспанії, ним користуються майже 19% громадян.

Раніше Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який змусить китайського власника TikTok або продати популярний відеододаток, або його заборонять в Сполучених Штатах.

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