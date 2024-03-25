У Раді зареєстрували законопроєкт, який має "відрегулювати" діяльність Telegram

У Верховній раді сьогодні, 25 березня, зареєстровано законопроєкт №11115, яким пропонується відрегулювати діяльність платформ спільного доступу до інформації, зокрема, месенджера Telegram.

Картка законопроєкту опублікована на сайті Верховної Ради.

Ініціювали документ нардепи від різних фракцій, зокрема від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, Ростислав Павленко, Михайло Бондар, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Софія Федина, від "Слуги народу" Микита Потураєв, Людмила Марченко, від "Голосу" Ярослав Юрчишин і Наталія Піпа, від депутатської групи "За майбутнє" — Ірина Констанкевич.

У пояснювальній записці зазначається, що регулювання чинного закону "Про медіа" неповне, зокрема, держава не може ефективно реагувати на низку проблем в інформаційній сфері.

Наголошується, що в умовах повномасштабної агресії проти України "ці проблеми створюють очевидні загрози національній безпеці". Тому новий законопроєкт покликаний надати державним органам "відповідний інструментарій".

Проєкт пропонує вимагати від онлайн-платформ, щоби ті розкривали структуру своєї власності та джерела фінансування. А ще законопроєкт пропонує не допускати діяльність в Україні суб'єктів у сфері медіа, які належать або фінансуються резидентами держави-агресора.

Також пропонується таке правило: якщо неможливо здійснити перевірку соцмережі (нема його представництва, не надають витребувані документи, взагалі нема комунікації з провайдером), то це підстава, щоби визнати структуру власності такого провайдера непрозорою.

При цьому органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи, а також надавачі фінансових послуг не мають права використовувати непрозорі соцмережі. Також не допускається встановлення зазначених платформ і пов'язаних із ними сервісів на пристрої, що використовуються для службових цілей, відповідно до практики деяких країн Євросоюзу і Швейцарії.

Наразі законопроєкт направлено на розгляд парламентського профільного комітету.

Станом на листопад 2023 року українці значною мірою покладалися на телеграм-канали, щоб почитати новини під час війни, писав "Детектор медіа". Результати дослідження "Українські медіа, ставлення та довіра у 2023 році" показують, що У 2021 році лише 21% українців користувалися Telegram для новин. Після 24 лютого 2022 року ця цифра зросла до понад 60%, у 2023 році кількість читачів наближалася до 72%.

Раніше повідомлялось, що Верховний суд Іспанії прийняв рішення про тимчасове призупинення роботи месенджера Telegram у країні.