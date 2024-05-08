TikTok подає до суду через закон США про продаж месенджера

TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, щоб заблокувати закон про потенційну заборону месенджера у Сполучених Штатах.

Про це пише Reuters.

Компанія стверджує, що законопроєкт "не зовсім чітко описує TikTok як загрозу національній безпеці". У позові стверджується, що закон порушує Конституцію США, зокрема Першу поправку щодо захисту свободи слова. Тому компанії просять заборонити генеральному прокурору США Мерріку Гарленду виконувати закон.

"Конгрес зробив безпрецедентний крок, чітко виділивши та заборонивши TikTok: живий онлайн-форум, який використовується 170 млн американців для створення, обміну та перегляду відео в інтернеті. Вперше в історії Конгрес ухвалив закон, який піддає постійну загальнонаціональну заборону на єдину мовленнєву платформу з назвою та забороняє кожному американцю брати участь в унікальній онлайн-спільноті з більш ніж 1 млрд людей у всьому світі", – йдеться у позові ByteDance.

У позові йдеться, що "продаж просто неможливий: ні комерційно, ні технологічно, ні юридично. Немає сумнівів: закон змусить заборонити до 19 січня 2025 року, змусивши замовкнути 170 млн американців. які використовують платформу для спілкування способами, які неможливо відтворити в іншому місці".

Спроби заборонити TikTok

Колишній президент Дональд Трамп у 2020 році намагався заблокувати новим американським користувачам завантаження WeChat і TikTok. У червні 2021 року президент Джо Байден відкликав укази Трампа, які мали на меті заборонити завантаження, і доручив Міністерству торгівлі провести огляд проблем безпеки, пов'язаних із цими застосунками.

У 2022 році президент Джо Байден підписав закон, спрямований на запобігання доступу до TikTok та його використання на державних пристроях.

Монтана стала першим штатом у США, який спробував заборонити TikTok. У травні 2023 року губернатор підписав закон, який забороняє TikTok. А 22 травня компанія TikTok Inc. подала у відповідь позов, який має на меті зберегти застосунок доступним для жителів Монтани. Заборона мала набути чинності з 1 січня 2024 року, але суд її скасував.

У грудні 2022 року двопартійна група сенаторів також представила законопроєкти з пропозицією заблокувати усі соцмережі, пов'язані з Китаєм, Росією, Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Венесуелою.

У грудні 2023 року дослідницький центр Pew Research Center опублікував опитування, яке показало, що підтримка заборони TikTok урядом США знижується. Опитування показало, що 38 % дорослих американців підтримують заборону TikTok станом на жовтень порівняно з 50 % у березні.