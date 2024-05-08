Британский медіарегулятор Ofcom запровадить посилені вікові перевірки для користувачів соціальних мереж. Зокрема йдеться про обмеження для дітефй віком до 13 років.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на заяву Ofcom.

Зазначається, що для користування Facebook, Instagram та іншими соцмережами потрібне буде посвідчення особи з фотографією.

Мета такого заходу — ідентифікація дітей на сайтах, щоб захистити їх від ймовірної шкоди в інтернеті. Нині до соціальних мереж допускаються діти з 13 років. Тим, кому не виповнилося 13-ть, мають бути видалені з платформ.

"Цей крок може призвести до того, що мільйони дітей будуть видалені із сайтів соціальних мереж, оскільки дослідження Ofcom показують, що 51% дітей у віці від 3 до 12 років користуються принаймні одним додатком або сайтом соціальних мереж", — йдеться у повідомленні.

Видання пише, що технічні фірми, які не будуть дотримуватися нового режиму, викладеного в запропонованому кодексі практики Ofcom, зіткнуться зі штрафами в розмірі до 10% їхнього світового обороту, що еквівалентно 11 мільярдам фунтів стерлінгів для такої компанії, як Meta, яка володіє Facebook та Instagram.

Державна секретарка Великої Британї з питань науки Мішель Донелан заявила, що уряд більше не буде терпіти, коли дітей "примусово годують" насильством, порнографією, образою та шкідливим контентом у мережі інтернет.

"Заходи, вжиті Ofcom, не просто вимагатимуть від платформ і пошукових служб запровадити надійну перевірку віку, щоб захистити дітей від вмісту невідповідного контенту. Вони йдуть ще далі, прагнучи зрозуміти вплив таких функцій, що викликають звикання, як "нескінченне прокручування" каналів, звертаючись до руйнівних наслідків шкідливих алгоритмів, які збільшують шкоду, якої зазнають наші діти", — сказала вона.

Проєкт кодексу медіарегулятора країни буде подано до британського парламенту для затвердження навесні наступного року, перед тим, як його запровадять. Це означатиме, що всі сервіси, які не забороняють шкідливий контент, і ті, де існує високий ризик його поширення на їхній платформі, повинні будуть запровадити "високоефективний" віковий контроль, щоб діти його не бачили.