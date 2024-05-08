НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Великій Британії запровадять обмеження для дітей, які користуються соцмережами — The Telegraph
СоцмережіДІТИВЕЛИКА БРИТАНІЯДітиІнтернетПолітикаСвіт

У Великій Британії запровадять обмеження для дітей, які користуються соцмережами — The Telegraph

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Соцмережі, діти
Соцмережі. AP

Британский медіарегулятор Ofcom запровадить посилені вікові перевірки для користувачів соціальних мереж. Зокрема йдеться про обмеження для дітефй віком до 13 років.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на заяву Ofcom.

Зазначається, що для користування Facebook, Instagram та іншими соцмережами потрібне буде посвідчення особи з фотографією.

Мета такого заходу — ідентифікація дітей на сайтах, щоб захистити їх від ймовірної шкоди в інтернеті. Нині до соціальних мереж допускаються діти з 13 років. Тим, кому не виповнилося 13-ть, мають бути видалені з платформ.

"Цей крок може призвести до того, що мільйони дітей будуть видалені із сайтів соціальних мереж, оскільки дослідження Ofcom показують, що 51% дітей у віці від 3 до 12 років користуються принаймні одним додатком або сайтом соціальних мереж", — йдеться у повідомленні.

Видання пише, що технічні фірми, які не будуть дотримуватися нового режиму, викладеного в запропонованому кодексі практики Ofcom, зіткнуться зі штрафами в розмірі до 10% їхнього світового обороту, що еквівалентно 11 мільярдам фунтів стерлінгів для такої компанії, як Meta, яка володіє Facebook та Instagram.

Державна секретарка Великої Британї з питань науки Мішель Донелан заявила, що уряд більше не буде терпіти, коли дітей "примусово годують" насильством, порнографією, образою та шкідливим контентом у мережі інтернет.

"Заходи, вжиті Ofcom, не просто вимагатимуть від платформ і пошукових служб запровадити надійну перевірку віку, щоб захистити дітей від вмісту невідповідного контенту. Вони йдуть ще далі, прагнучи зрозуміти вплив таких функцій, що викликають звикання, як "нескінченне прокручування" каналів, звертаючись до руйнівних наслідків шкідливих алгоритмів, які збільшують шкоду, якої зазнають наші діти", — сказала вона.

Проєкт кодексу медіарегулятора країни буде подано до британського парламенту для затвердження навесні наступного року, перед тим, як його запровадять. Це означатиме, що всі сервіси, які не забороняють шкідливий контент, і ті, де існує високий ризик його поширення на їхній платформі, повинні будуть запровадити "високоефективний" віковий контроль, щоб діти його не бачили.

Топ дня
РФ ударила по Харкову: поранень зазнали щонайменше троє дітей
РФ ударила по Харкову: поранень зазнали щонайменше троє дітей
Верховна рада
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації
Електроенергія
З 18:00 до 23:00 можливі відключення світла по всій Україні — "Укренерго"
&quot;Євробачення-2024&quot;: хто виступатиме і де дивитися другий півфінал
"Євробачення-2024": хто виступатиме і де дивитися другий півфінал
Коломойський
Коломойському оголошено підозру у замовному вбивстві — Офіс генпрокурора

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
TikTok
TikTok подає до суду через закон США про продаж месенджера
Офіційний канал "Дії" з'явився у WhatsApp
Офіційний канал "Дії" з'явився у WhatsApp
У ЄС з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram
У ЄС з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram
Фон дер Ляєн не виключає заборону TikTok в ЄС
Фон дер Ляєн не виключає заборону TikTok в ЄС
На початок