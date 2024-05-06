У ЄС з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram

У Європейському Союзі з'явиться наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram. Органом, що регулюватиме роботу месенджера на території всього ЄС, має стати Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT).

Про це пише бельгійське видання De Standaard.

За даними видання, BIPT стежитиме за тим, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері, наприклад, на заклики до насильства або нелегальний продаж зброї. Якщо компанія не буде реагувати на скарги користувачів, регулятор зможе її оштрафувати.

Як відзначив Матіас Вермюлен з офісу з прав даних AWO, такий нагляд буде непростим завданням.

“Telegram — це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і, порівняно з іншими, додатками тут можливо багато чого”, — пояснив Вермюлен.

Зазначається, що у BIPT поки що очікують офіційного призначення як регулятора.

“Це має статися протягом кількох днів із оголошенням у Staatsblad”, — сказав прессекретар BIPT Джиммі Смедтс.

Як пише видання, Бельгія отримала нагляд за Telegram завдяки Європейському закону про цифрові послуги (DSA). Цей набір правил набув чинності в лютому і має на меті надати державам-членам ЄС більший контроль над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, в тому числі шляхом контролю за тим, як вони самі модерують контент. Згідно з цими правилами, соціальні медіа також повинні бути представлені в Європі. Telegram, що базується в Дубаї, призначив бельгійську компанію EDSR своїм європейським представником. Це дає юрисдикцію бельгійському телекомунікаційному регулятору BIPT.