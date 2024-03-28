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Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
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Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень

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Український військовий 41-ї бригади курить в окопі на лінії фронту під Куп'янськом, Харківщина, 23 січня 2024 року. Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень з російським військом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 28 березня.

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

"Загалом, противник завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також вночі 28 березня російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши ударні дрони типу "Shahed". Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Ямполівка, Новий, Дружба, Іванівське, Бердичі, Новобахмутівка, Очеретине, Семенівка, Цукурине, Новомихайлівка, Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де він намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів у районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку було відбито 14 атак у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де російські підрозділи за підтримки авіації, намагались вибити Сили оборони із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де вони за підтримки авіації, 27 разів намагались прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 4 рази атакувала позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби російське військо марно атакувало позиції ЗСУ.

Водночас Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують противника вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та 1 ще одному важливому об’єкту противника.

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