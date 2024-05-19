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Від початку доби відбулося 90 боєзіткнень, деякі з атак РФ тривають досі — Генштаб
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Від початку доби відбулося 90 боєзіткнень, деякі з атак РФ тривають досі — Генштаб

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війна, ЗСУ
Самохідна гаубиця веде вогонь у напрямку російських позицій на околиці Куп'янська. REUTERS/Thomas Peter

Протягом поточної доби на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень.Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ.

Російські окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Сопич, Нова Гута та Іскрисківщина Сумської області. Українські захисники тримають зайняті позиції, б’ють росіян та знищують їхню техніку.

На Харківському напрямку активність військ РФ дещо сповільнилася. На зараз відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ біля Вовчанська, Стариці, Липців. "Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакувальні дії", — зазначили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.

Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. В районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває. Наші воїни наявними засобами задушують наступальний потенціал росіян та подекуди контратакують.

На Краматорському напрямку війська РФ провели 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Одне бойове зіткнення ще триває.

На Покровському напрямку окупанти 23 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового. Десять зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

Армія РФ удвічі наростила кількість атак на Курахівському напрямку. Кількість бойових дій збільшилась з п’яти до десяти. Ще одне на даний час триває.

На Придніпровському напрямку росіяни чотири рази безуспішно штурмували українські позиції поблизу Кринок. Наразі українські воїни відбивають п’яту атаку.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські підрозділи продовжують підтримувати можливість маневрувати своїми силами та засобами, поповнювати резерви та забезпечувати логістику. Це дозволяє не тільки налагодити оборону рубежів, а й на окремих ділянках контратакувати росіян та досягати певного успіху.

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