Атака "Ісламської держави Хорасан" 22 березня на московський "Крокус Сіті Хол" є помітним провалом російської розвідки та правоохоронних органів.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

За словами аналітиків, наявні сьогодні докази з відкритих джерел "не потребують жодної ширшої та складнішої теорії змови" як всередині, так за межами РФ.

В ISW нагадали, що Володимир Путін під час звернення 25 березня заявив, що теракт скоїли "радикальні ісламісти", але відразу ж звинуватив США в спробі приховати "український слід" атаки, прямо звинувативши Україну в тому, що вона була "замовником" нападу.

"ISW продовжує оцінювати, що сама атака, а також модель претензій після атаки цілком узгоджуються з тим, як ІД поводиться та заявляє про такі інциденти, і не помічає жодних доказів причетності України до атаки. Доступні дані з відкритих джерел свідчать про те, що напад на "Крокус Сіті Хол" був результатом значного провалу російської розвідки, а не змови", — йдеться у звіті.

В Інституті зауважили, що російські правоохоронці занадто повільно зреагували на інцидент — співробітники служби безпеки вперше прибули до "Крокус Сіті Холу" через годину після початку нападу.

В ISW також нагадали, що США попереджали Росію про "досить конкретні" ознаки підготовки "Ісламської держави" до атак, однак за три дні до нападу Путін відкинув ці попередження як "провокаційні заяви".

"Російська розвідка цілком могла вирішити проігнорувати попередження американської розвідки через крайню недовіру до Сполучених Штатів, яку Путін загнав глибоко в російський інформаційний і безпековий простір", — йдеться у звіті.

Крім того, аналітики припускають, що російська влада могла бути стурбована побічними наслідками від дій розвідки, спрямованих на мусульманські громади в РФ, що, ймовірно, "спричинило б ще більше невдоволення та відчуження в громаді, яку Росія вже дискримінує, але на яку покладається в примусовому створенні робочої сили для війни в Україні".

"Російська розвідка цілком могла вирішити проігнорувати попередження американської розвідки через крайню недовіру до Сполучених Штатів, яку Путін загнав глибоко в російський інформаційний і безпековий простір", — йдеться у звіті.

В Інституті зазначили, що Кремль та російські ультранаціоналісти постійно наполягають на тому, щоб звинуватити Україну в нападі, який, цілком імовірно, здійснила ІДІЛ, що може дорого коштувати внутрішній безпеці РФ та життю цивільного населення.

За словами аналітиків, у Москві ігнорують явну загрозу, яку становлять операції ісламістів на території Росії для внутрішньої безпеки та її цивільного населення, щоб натомість віддати пріоритет пропаганді і розповсюдженню неправдивих звинувачень України в причетності.

"Кремль вирішив, що інформаційна цінність звинувачення України в атаці "Крокус Сіті Холу" варта будь-яких ризиків для внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких РФ може зазнати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі ісламістів в межах своїх кордонів", — йдеться у звіті.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як повідомили у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

Пізно ввечері 24 березня Басманний суд Москви арештував усіх чотирьох підозрюваних у вчиненні теракту у "Крокус Сіті Холі" до 22 травня.