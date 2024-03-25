Підозрюваних в стрілянині у "Крокус Холі" в Підмосковʼї заарештували. Усіх звинувачують у скоєнні теракту. За інформацією пропагандистських медіа, двоє — цілком визнали свою провину. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення. Тим часом у мережу потрапили кадри, на яких зафіксовані тортури над затриманими чоловіками.

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Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах. У ФСБ повідомили про смерть 40 людей і понад 100 травмованих.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.