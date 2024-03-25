У США заявили, що Україна непричетна до теракту у Підмосков'ї

У Сполучених Штатах стверджують, що стрілянину у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол", яка сталася 22 березня, здійснили члени терористичного угрупування ІДІЛ. Там також заявили, що Україна не має жодного стосунку до теракту.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу, 25 березня.

"Це була терористична атака, яка була здійснена членами ІДІЛ. Президент Путін це розуміє і він це дуже добре знає. І подивіться, немає абсолютно ніяких доказів того, що уряд України має якесь відношення до цієї атаки. Ми дуже чітко про це заявили. Я хочу відступити на секунду і висловити наші найглибші співчуття тим, хто втратив близьких, тим, хто отримав поранення внаслідок цієї жахливої атаки. Ми продовжуємо рішуче засуджувати теракт в Москві, і ми попереджували про нього раніше, ще на початку березня. США поділилися інформацією з РФ про запланований терористичний напад. Ми були дуже чіткі щодо цього", — сказала вона.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер також сказав, що російська влада не надала жодних доказів з приводу причетності України до теракту у Красногорську.

"Україна не була причетна до цього, і крапка. Ви бачили, що український уряд чітко дав зрозуміти це. Щодо заяв Росії — вони не надали жодних доказів причетності України, тому, що їх немає. Що стосується попереджень, які ми надали уряду Росії: так, ми дійсно попередили РФ на початку березня про запланований терористичний напад в Москві, зокрема, потенційно спрямований проти великих зібрань. Ми зробили це приватне попередження, відповідно до нашого обов'язку. Коли збираємо розвідувальну інформацію про терористичні напади або потенційні терористичні напади — ми цим ділимося", — сказав Міллер.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як повідомили у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

Пізно ввечері 24 березня Басманний суд Москви арештував усіх чотирьох підозрюваних у вчиненні теракту у "Крокус Сіті Холі" до 22 травня.