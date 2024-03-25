НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Стрілянина у "Крокусі": у ЄС пояснили, чи можлива антитерористична співпраця з РФ
РОСІЯТЕРАКТКРИМІНАЛЄССвіт

Стрілянина у "Крокусі": у ЄС пояснили, чи можлива антитерористична співпраця з РФ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Стано
Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. Європейська комісія

Європейський союз вважає стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холі" терактом, але наразі "важко уявити", що на цьому етапі буде основа для антитерористичної співпраці з країною, яка веде незаконну війну. У ЄС стурбовані заявами з боку РФ, які намагаються пов’язати теракт під Москвою з Україною.

Про це на брифінгу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, ЄС фактично зупинив будь-яку співпрацю з Росією через її нехтування міжнародним гуманітарним правом, Статутом ООН, міжнародним правом як таким, але водночас Брюссель засудив стрілянину і Підмосков'ї.

"Для нас це був, без сумніву, терористичний акт. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, на повазі до міжнародних правил, тоді ЄС, ймовірно, не сказав би "ні". Але на даному етапі ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, я маю на увазі Росію, в незаконну війну, з режимом, який тисне на своє внутрішнє населення низкою заходів. Тому дуже важко уявити, що буде основою співпраці", — сказав речник ЄС.

Водночас Стано наголосив, що ЄС є одним з найвідповідальніших міжнародних гравців, коли йдеться про спільні дії проти тероризму.

"Дозвольте мені нагадати одну річ: це не перший терористичний напад на російській землі, і досі жоден з великих терактів в Росії не був розслідуваний належним чином. Це залишає відкритим багато питань щодо позиції влади", — сказав він.

Речник ЄС також наголосив, що у ЄС стурбовані заявами з боку РФ, які намагаються пов’язати теракт під Москвою з Україною.

"Звичайно, ми їх (ці звинувачення. – Ред.) повністю відкидаємо. Немає ознак, жодних доказів чи ще чогось, що Україна у якийсь спосіб пов’язана з цим терактом", — сказав Стано і заклиукав Москву не використовувати теракт як привід, щоб посилити незаконну агресію проти України чи поглибити внутрішні репресії у Росії.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Українські діти прибули у табір Бєлгородської області РФ
Крим лідирує за кількістю викрадених Росією дітей — "Альменда"
Дмитро Кулеба
Кулеба не підтвердив інформацію про те, що США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ
Анджей Шейна
У НАТО розглядають концепцію, яка б дозволила збивати російські ракети за межами Альянсу — польське МЗС
Голова Служби безпеки України Василь Малюк.
Суд у Москві заочно заарештував голову СБУ Малюка
На початок