Європейський союз вважає стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холі" терактом, але наразі "важко уявити", що на цьому етапі буде основа для антитерористичної співпраці з країною, яка веде незаконну війну. У ЄС стурбовані заявами з боку РФ, які намагаються пов’язати теракт під Москвою з Україною.

Про це на брифінгу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, ЄС фактично зупинив будь-яку співпрацю з Росією через її нехтування міжнародним гуманітарним правом, Статутом ООН, міжнародним правом як таким, але водночас Брюссель засудив стрілянину і Підмосков'ї.

"Для нас це був, без сумніву, терористичний акт. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, на повазі до міжнародних правил, тоді ЄС, ймовірно, не сказав би "ні". Але на даному етапі ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, я маю на увазі Росію, в незаконну війну, з режимом, який тисне на своє внутрішнє населення низкою заходів. Тому дуже важко уявити, що буде основою співпраці", — сказав речник ЄС.

Водночас Стано наголосив, що ЄС є одним з найвідповідальніших міжнародних гравців, коли йдеться про спільні дії проти тероризму.

"Дозвольте мені нагадати одну річ: це не перший терористичний напад на російській землі, і досі жоден з великих терактів в Росії не був розслідуваний належним чином. Це залишає відкритим багато питань щодо позиції влади", — сказав він.

Речник ЄС також наголосив, що у ЄС стурбовані заявами з боку РФ, які намагаються пов’язати теракт під Москвою з Україною.

"Звичайно, ми їх (ці звинувачення. – Ред.) повністю відкидаємо. Немає ознак, жодних доказів чи ще чогось, що Україна у якийсь спосіб пов’язана з цим терактом", — сказав Стано і заклиукав Москву не використовувати теракт як привід, щоб посилити незаконну агресію проти України чи поглибити внутрішні репресії у Росії.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.