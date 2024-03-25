Ukraina SQniñ Arbiy-deñiz quvetleriniñ nutuqçısı bildirdi ki, saban ayınıñ 23-ünde Aqyarda RFnıñ Qaradeñiz flotunıñ obyektine kütleviy ücüm vaqtında “İvan Hurs” üçünci rus gemisiniñ bozulğanınen bağlı malümatnı şu anda teşkereler.

“Radio Svoboda”nıñ canlı yayınında o, bu aqqında haber berdi.

“Şimdi daa “İvan Hursnıñ bozulsınen bağlı mesele çıqtı. Malümat teşkerile. Bozmanıñ husuiyetinen bağlı malümat ta beklemek kerek. Şübelene ki, o da bozuldı, bu malumatnı farqlı menbalardan alıp onı teşkerecek soñ aqiqat bildire bilecekmiz”, - dep Pletençuk qayd etti.

Bundan ğayrı, saban ayınıñ 25-inde ukrain Baş stanından soñ USQniñ ADQ de saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde Aqyardaki arbiy obyektlerge üçüm neticesinde “Azov” ve “Yamal” büyük desant gemileriniñ bozulğanını tasdıqladılar. Olardan birini acelen tamir etmege başladılar. Rus askerleriniñ logistika meselelerini al etmek içün bu gemiler qullanıla.

Pletençuknıñ sözlerine köre, tolu miqyaslı tecavuznıñ başlanğıcındaki 13 gemisinden şu anda işğalcilerniñ tek üç bozulmağan gemisi qaldı.

“İvan Hurs” - yaqın ve uzaq deñiz ve okean zonalarınıñ rus orta istihbarat gemisidir. Şu cümleden o, alâqa ve flotnıñ idaresini temin ete, radio istihbaratını yapa ve radioelektrik mücadele ete, amerika raketalarğa qarşı mudafaa sistrmasınıñ qısımlarına nezaret ete.

Saban ayınıñ 23-ünde Aqyardaki patlamalar aqqında ne bilemiz

Saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde işğal etilgen Aqyarda bir qaç şiddetli patlama duyuldı. Yerli sakinler şeerde 10 patlama saydılar. Şeerniñ işğal gunernatorı Mıhaylo Razvojaev, şeerde Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanı aqqında haber berdi.

“Birinci malümatqa köre, bir qaç ava maqsadı tüşürildi. Aqyar Qurtarıcı hızmetiniñ bilgilerine köre, şu anda qayd etildi ki, Şçerbak soqağı rayonında bala parçanen yaralanğan. Bundan ğayrı, İnsustrialna rayonında parçalar tüşti. Maşna ve topraqtaki ot yana”, - dep bildirdi o.

Bundan ğayrı, yerli Telegram kanalları, rus Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanınıñ videosını çıqarıp yayınladılar.

“Ateş” arbiy-vatanperver areketiniñ bilgilerine köre, saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde raketa ücümi neticesinde “quvetçiler” ve RF FSB işçileri telefonlarını teşkermek içün yerli sakinlerniñ dairelerine keteler.

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