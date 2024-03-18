На тимчасово окупованих РФ територіях України явка на псевдовиборах була значно нижчою від заявлених російською владою даних.

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Про це в коментарі Суспільному Крим розповів речник руху опору "Жовта стрічка" Ярослав Божко.

Він також зазначив, що окупанти використовували ТОТ, як "своєрідний резервуар для підвищення результатів Путіна".

"Тобто, вони приписували дані, бо розуміли, що тимчасово окуповані території дуже сильно російськими журналістами не висвітлювалися і щодо них можна реально навʼязати будь-яку цифру. Окрім того, немає кінцевих даних, розуміння, скільки там людей під російським контролем проживає і місцеві губернатори, так само активно всі ці два роки, приписували населення туди, якого там насправді немає. Багато хто виїхав звідти, якщо не в Україну чи на Захід, то хоча б вглиб території РФ. Там, де не існує серйозних гуманітарних проблем і менший ризик потрапити під незаконну мобілізацію чи інші незаконні дії влади РФ", — розповів Божко.

Представник руху "Жовта стрічка" зазначив, що враховуючи загальну медіальну заповненість виборчих дільниць на псевдовиборах в окупованому Криму, неможливо підтвердити цифри, які дає РФ.

"Російська влада свідомо розтягнула вибори аж на три дні, бо в традиційному виборчому процесі голосування проводиться протягом одного дня — неділі. Цього разу це була пʼятниця, субота, неділя і це так само свідомий крок для завищення явки, щоб було три дні зігнати людей", — наголосив він.

За словами Божко, найбільш масово й контрольовано "зганяють" голосувати російських військових.

"Шойгу прозвітував, що явка по військових РФ склала 98,8%. Це абсолютно фантастична цифра. Очевидно, що це передбачало, що дільниці мають існувати на лінії боєзіткнення. Так само зганяли персонал Чорноморського флоту РФ у Севастополі, той який залишається. І на інших обʼєктах. Тож, очевидно, що російська влада могла опиратися на більш реальну явку адміністративно створену, де у неї найбільше бюджетників, де найбільше закладів охорони здоровʼя, освіти і де найбільше військових частин і тюрем", — розповів він.

Ярослав Божко також зазначив, що окупанти не просто сфальсифікували результати, а свідомо завищили цифри.

"Це спроба російської влади підтягнути вищу планку. Коли на Заході намагаються оцінити їхні реальні результати підтримки, то існує уявлення, що існують межі брехні. На заході подумають, мабуть вони 20% прибрехали, дописали, то будемо рахувати мабуть 60%, а не 80%. Я думаю, російська влада свідомо страхується на цей випадок", — наголосив він.

Божко також нагадав, що незадовго до початку псевдовиборів було проведено хвилю арештів кримськотатарських активістів, діячів, яку правозахисники оцінюють як третю за масштабами з моменту окупації Криму.

"Тобто, це так само спроба дати політичний сигнал про необхідність лояльності, про необхідність показово брати у цьому участь. Хоча для російських виборчих дільниць немає різниці, голосують кримські татари, чи росіяни чи українці, для них важливо підтягнути хоча б трішечки фасадну явку, яка є дуже маленькою під ті цифри, які їм спускають з гори. Бо ЦВК вже все завчасно й "правильно" порахувало. І від цих цифр не можна ніяк відступити, тому й зʼявлятимуться завищені цифри на окупованих територіях", — підсумував Ярослава Божко.

Що відомо про вибори президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів. Екзит-поли Фонду суспільної думки (ФСД) вказують, що Путін лідирує з результатом у понад 87%.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

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