"Нелегітимний фарс": реакція світу на вибори президента Росії

Згідно з першими результатами виборів президента РФ, оприлюдненими російською ЦВК, Володимир Путін забезпечив собі ще один шестирічний термін на посаді. Водночас світові уряді та лідери не вважають проведення цього голосування демократичним.

Реакція США

Зокрема речник Білого дому в Раді Безпеки ООН у неділю ввечері різко виступив проти очевидної перемоги Путіна на виборах, пише Reuters.

"Вочевидь, немає вільних чи чесних виборів, враховуючи, як Путін ув’язнив політичних опонентів і не дозволив іншим кандидатам балотуватися проти нього", — сказав речник.

Реакція МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що результати виборів "нікого не здивують".

"Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права", — йдеться у дописі міністерства на X (раніше Twitter).

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не буде вітати Володимира Путіна з обранням на новий президентський термін. Про це повідомила його речниця Керстін Гаммелін, пише Tagesspiegel.

"Листа Путіну не буде", — заявила вона.

Зазначається, що шість років тому Штайнмаєр вітав Путіна з переобранням. Цього разу президент Німеччини вирішив цього не робити.

Канцлер Олаф Шольц також не буде вітати Володимира Путіна із перемогою на виборах. Про це заявила віцеречниця уряду Крістіана Гоффманн, передає Тagesschau.

"Це не були демократичні та чесні вибори. Канцлер не привітає. Росія... зараз є диктатурою і перебуває під авторитарним правлінням Володимира Путіна", — заявила вона.

Відповідаючи на питання, чи будуть Путіна називати президентом РФ у майбутньому, речник МЗС Німеччини сказав, що останнім часом вони використовували лише ім'я Путін без офіційного титулу.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю глав МЗС у Брюсселі заявила, що голосування у Росії "було виборами без вибору".

"Виборчий процес свідчить не лише про безрозсудну поведінку Путіна щодо власного народу, але й суперечить нормам ООН. Так звані "вибори" у частинах України, у частинах Молдови та частинах Грузії суперечать міжнародному праву", – сказала вона.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Путін "захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно".

"Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", — сказав глава української держави.

Президент наголосив, що за всі злочини, які російське військо вчинило на території України заради "довічної влади Путіна" — має бути справедлива відплата.

Реакція Чехії

У МЗС Чехії заявили, що вибори в Росії 15-17 березня 2024 року не відбулися прозоро і демократично.

"Вони відбувалися під час загарбницької війни проти України та в умовах систематичного придушення російського громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та будь-яких проявів опозиції", — йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що низка кандидатів у президенти, особливо тих, хто виступає проти агресії проти України, були відсторонені від балотування. Громадяни Росії не мали доступу до повної та незалежної інформації, а також можливості обирати кандидатів, які виступають проти чинного режиму. Окрім того, російська влада знову не допустила місію спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) стежити за ходом голосування.

"Росія організувала голосування на окупованих територіях України. Чеська Республіка не визнає проведення цього нелегітимного виборчого фарсу в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі та частині Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Окупація зазначених територій є порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН та принципів міжнародного права", — наголосили у чеському МЗС.

Відзначається, що мета Росії полягає у тому, щоб вкотре легалізувати результати своєї агресивної політики щодо України. Водночас вона неодноразово порушує міжнародне право, коли втручається в суверенітет іноземних держав.

"Ми вважаємо, що громадяни Росії повинні мати право обирати керівництво держави на дійсно вільних і демократичних виборах", — підсумували в дипломатичному відомстві.

Реакція міністра Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон написав на платформі Х, що на території України незаконно провели вибори, виборці не мали вибору і не було незалежного моніторингу ОБСЄ.

"Не так виглядають вільні та чесні вибори", — написав Кемерон.

Реакція МЗС Польщі

В МЗС Польщі заявили, що голосування в Росії проходило в умовах надзвичайних репресій проти суспільства, що унеможливлювало вільний, демократичний вибір.

"Організовані таким чином "вибори" не можна вважати законними, вільними чи чесними. Послідовне запровадження репресивного законодавства, що обмежує громадянські свободи та права, в тому числі політичні, цензура під час війни, політично вмотивовані кримінальні процеси та недопущення до участі у виборах кандидатів, які висловлюють антивоєнні погляди, означає, що “вибори” не можна вважати вільними чи справедливими", — зазначили у відомстві.

Польські дипломати наголосили, що всупереч міжнародному праву РФ організувала "вибори" на тимчасово окупованих територіях України: АР Крим та м. Севастополь, а також на території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Це є демонстративним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, і може розглядатися як чергова спроба підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Польща не визнавала і ніколи не визнає організацію та результати "виборів" на цих територіях. Відповідальність за їх організацію та проведення на українській території має нести Росія", — йдеться у заяві міністерства.

В МЗС наголосили, що Польща продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Варшава також закликає Росію негайно та безумовно вивести свої війська та зброю з території України і негайно звільнити всіх політичних в’язнів, які незаконно утримуються в російських в’язницях.

"Польща також рішуче засуджує організацію голосування в Придністров'ї, Цхінвалі/Південній Осетії та Абхазії без згоди влади Республіки Молдова та Грузії відповідно. Також у цих випадках «вибори» були проведені незаконно та з порушенням усіх стандартів міжнародного права та демократії", — йдеться у заяві.

Реакція голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля

За словами Борреля, вибори президента в РФ проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Він зазначив, що російська влада продовжує посилювати систематичні внутрішні репресії шляхом придушення опозиції, громадських організацій, незалежних ЗМІ та "інших критичних голосів" із застосуванням репресивного законодавства та політично вмотивованих тюремних вироків.

"Вибори відбулися в умовах дедалі звужуваного політичного простору, що призвело до тривожного зростання порушень громадянських і політичних прав і позбавило участі багатьох кандидатів, у тому числі тих, хто виступає проти незаконної агресивної війни Росії, позбавило російських виборців можливості реального вибору та сильно обмежило їхній доступ до точної інформації", — заявив голова дипломатії ЄС.

Від імені ЄС Боррель висловив жаль з приводу рішення РФ не запрошувати спостерігачів від ОБСЄ, що суперечить її зобов’язанням.

Також він засудив відкриття російських дільниць на всіх окупованих територіях України, що стало черговим порушенням Росією міжнародного права.

"ЄС наголошує, що ніколи не визнає ані проведення так званих "виборів" на цих територіях України, ані їхніх результатів. Вони є нікчемними і не можуть мати ніяких юридичних наслідків. Політичне керівництво РФ і причетні до їхньої організації побачать наслідки таких протиправних дій", – наголосив Боррель.

Реакція МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкнала перед початком зустрічі голів МЗС ЄС у Брюсселі заявив, що вибори в РФ не були легітимним волевиявленням.

"Вчора в Росії відбулись якісь дії. Вони називають це виборами, але це не були вибори. Те, що ми побачили, не було демократичним виборчим процесом. Це було просто призначення Путіна на посаду лідера Росії", — скаазв він.

За словами міністра місце Путіна — на лаві підсудних в Гаазі як воєнного злочинця.

Цахкнала також наголосив, що проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України та примус українців до участі в них є порушенням міжнародного права.

"Це – фарс. Це – не вибори. І Путін несе всю відповідальність за агресію, за воєнні злочини, за депортацію дітей, за порушення міжнародного права. Він не може втекти від відповідальності. Він повинен понести відповідальність як воєнний злочинець в Гаазі", — сказав він.

Що відомо про вибори президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів. Екзит-поли Фонду суспільної думки (ФСД) вказують, що Путін лідирує з результатом у понад 87%.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"У деяких регіонах РФ явка зовсім неприродна, вона намальована там у деяких територіальних виборчих комісіях: усі сусідні дільничі виборчі комісії показують приблизно однаковий відсоток за явкою аж до десятої частки. Такого у реальному житті не буває. Це ознака відвертої фальсифікації", — пояснив Андрійчук.

Вибори в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.