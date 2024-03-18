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ЦВК РФ оголосила перемогу Путіна на виборах з 87,28% голосів
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ЦВК РФ оголосила перемогу Путіна на виборах з 87,28% голосів

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Вибори в РФ
Вибори президента РФ Росія Владивосток 15 березня 2024 року. Фото: АР

Центральна виборча комісія РФ оголосила про опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць. За результатами підрахунку Володимир Путін набрав 87,28% голосів.

Про це йдеться на сайті ЦВК РФ.

За попередніми даними комісії, Володимир Путін, який балотувався як самовисуванець, отримав 87,28% голосів виборців.

Інші кандидати отримали такі результати:

  • Микола Харитонов (КПРФ) — 4,31%,
  • Владислав Даванков ("Нові люди") — 3,85%
  • Леонід Слуцький (ЛДПР) – 3,2%.

Центрвиборчком планує оголосити остаточні результати виборів президента РФ 21 березня.

За даними ЦВК РФ явка на виборах становила 77,44%.

Що відомо про вибори президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів. Екзит-поли Фонду суспільної думки (ФСД) вказують, що Путін лідирує з результатом у понад 87%.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"У деяких регіонах РФ явка зовсім неприродна, вона намальована там у деяких територіальних виборчих комісіях: усі сусідні дільничі виборчі комісії показують приблизно однаковий відсоток за явкою аж до десятої частки. Такого у реальному житті не буває. Це ознака відвертої фальсифікації", — пояснив Андрійчук.

Вибори в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.

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