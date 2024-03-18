У Кулеби закликали ЗМІ не називати фарс в Росії словом "вибори"

Міністерство закордонних справ України закликало засоби масової інформації не називати фарс у Росії словом "вибори".

Відповідну заяву оприлюднили на сторінці відомства в соцмережі X.

"ЗМІ — це повідомлення фактів. Сьогодні, як ніколи, життєво важливо не сприяти Кремлю у створенні ілюзії виборчого процесу та утриматись від того, щоб називати цей фарс "виборами" мовою демократичних держав", — зазначили у МЗС.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що "жодної легітимності цієї імітації виборів немає та бути не може".