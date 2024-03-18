Rusiye tarafından vaqtınca işğal etilgen topraqlarda sahte saylavlarğa qatılım, rus akimiyetiniñ bidirgeni qatılımdan daa küçük edi.

"Sarı şerit" qaşılıq areketiniñ nutuqçısı Yaroslav Bojko bunı Suspilne Qırımğa añlattı.

Bundan ğayrı, o bildirdi ki, VİETda işğalciler "Putinniñ neticelerini yükseltmek içün nasıldır yedegini" qullandılar.

"Yani olar bilgilerni tüşünip yaza ediler, çünki añladılar ki, rus jurnalistleri vaqtınca işğal etilgen topraqlarnı pek çoq aydınlatalar ve kerçekten olarnen bağlı er bir raqam bildirmek mümkün edi. Bundan ğayrı, rus kontrolı astında yaşağanlarnıñ resmiy sayısı, añlayışı yoq ve bu eki sene devamında yerli gubernatorlar, ealiniñ sayısını tüşünip yaza ediler. Çoq insan ya Ukrainağa, ya ğarbiy ülkelerge, ya da Rusiyege o yerden ketti. Anda ciddiy gumanitar mesele yoq, qanunsız olaraq mobilizatsiya ve RFnıñ başqa qanunsız areketleriniñ telükesi daa küçüktir", — dep Bojko añlattı.

"Sarı şerit" areketiniñ vekili qayd etti ki, işğal etilgen Qırımda sahte saylavlarda rey bölükleriniñ umumiy media tolulığına köre, RFnıñ bergerni raqamlarnı isbatlamaq mümkün degil.

"Rus akimiyeti saylavlarnı üç künge alı tarzda uzattı, çünki aneneviy saylav ceryanı bir künde keçirile — Bazar künü. Bu sefer ise em Cuma, Cumaertesi ve Bazar künleri saylav keçirildi ve bu, qatılım faizini yükseltmek ve insanlarnı rey bermege mecbur etmek içün añlı bir adım edi", — dep qayd etti o.

Bojkonıñ sözlerien köre, tamam rus askerlerini eñ kütleviy ve kontrol etilgen tarzda rey bermege mecbur eteler.

"Şoyğu esabat berdi ki, RF askerleriniñ qatılım faizi 98,8 oldı. Bu, inanılmaz bir raqamdır. Añlaşılır ki, rey bölükleri tamam cebede bulunamalı edi. Aqyarda da RF Qaradeñiz flotunıñ hadimlerini rey bermege mecbur ettiler. Ve başqa obyektlerde insanlarnı. Bunıñ içün añlaşılır ki, rus akimiyeti, memuriy müessiselerniñ hadimlerine, yani eñ çoq sağlıq, tasil hadimleri, arbiy qısımlar ve apishanege eñ çoq esasladı", — dep añlattı o.

Yaroslav Bojko qayd etti de ki, işğalciler neticelerni sadece qalplıq etmediler, raqamlarnı añlı tarzda yükselttiler.

"Bu, rus akimiyetiniñ daa yüksek neticesini köstermege ıntıluvıdır. Ğarpta olarnıñ aqiqiy destek neticelerini tadqiq etmege tırışqanlar, tüşüneler ki, yalan sıñırları bar. Ğarpta tüşünecekler ki, belki olar 20%ni tüşünip yazğanlar, o zaman 80% yerine 60% yazarmız. Men tüşünem ki, rus akimiyeti añlı tarzda bunı yapa", — dep qayd etti o.

Bojko hatırlattı ki, sahte saylavlar başlamadan evel işğalciler, qırımtatar faalcileri, erbaplarını tuttılar. Uquq qorçalayıcılar, bunıñ Qırımnıñ işğali devrinden berli eñ miqyaslı tutuv dalğası olğanını bildirdiler.

"Yani bu, riayetkârlıq kerekligi, anda kösterimli şekilde iştirak etmek kerekligi aqqında siyasiy bir köstergiç edi. Rus rey bölükleri içün farkı yoq. Ya qırımtatarlar, ya ruslar, ya da ukrainler rey bersinler, amma reberlerniñ bergenleri raqamlarnı nasıldır yükseltmek içün bir qatılım faizini köstermeliler. Çünki TVK er şey evelden ve "doğru" sayladı. Ve şu raqamlardan başqa bir şey olmaz, bunıñ içün işğal etilgen topraqlarda raqamlar yükseltildi", — dep Yaroslav Bojko hulâsa çıqardı.

Rusiye prezidentiniñ saylavları aqqında ne bilemiz

Resmiy bilgilerge köre, qatılım faizi 74,22 oldı.

Umumiy rus cemaat fikrini ögrenüv merkeziniñ araştırmasının neticelerine köre, Vladimir Putin reylerniñ 87%-ini aldı. Cemaat fikri fondanın araştırmasına köre, Putin reylerniñ 87%-inden çoq aldı.

"Ğolos" rus areketiniñ başı Stanislav Andriyçuknıñ sözlerine köre, şu anda RF prezidenti saylavlarına qatılımnıñ araştırması "sahte bilgilerni köstere".

Umumen "Ğolos" saylavlar haritasına bozma aqqında 1 648 beyanat yollandı.

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