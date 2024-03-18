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У Великоновосілківської громади перейменували 18 вулиць
ДОНБАСДЕКОМУНІЗАЦІЯРегіони

У Великоновосілківської громади перейменували 18 вулиць

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У Великоновосілківської громади перейменували 18 вулиць
. Фото: Суспільне Донбас

У Великоновосілківській громаді перейменували 18 вулиць в одинадцяти селах та селищах, які знаходяться на лінії зіткнення. Частина з них була тимчасово окупована росіянами.

Про це повідомила Великоновосілківська селищна військова адміністрація.

Як пояснили в адміністрації, у вересні-жовтні 2023 року 79 вулиць у громаді у межах закону про деколонізацію перейменували. Проте лишились 18 вулиць у трьох старостинських округах, по яких до робочої групи не надійшло жодної пропозиції.

"У зв’язку з чим робочою групою було прийняти рішення щодо проведення роботи з перейменування після стабілізації ситуації на даних територіях", — пояснили в адміністрації.

Зараз у громаді повернулись до перейменовування, щоб виконати терміни встановлені закономЗакон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", за яким перейменування необхідно завершити до 27 квітня 2024 року.

Як змінили назви вулиць

Зеленопільський старостівський округ

с. Зелене Поле

  • вулиця Алавердова — вулиця Григорія Сковороди
  • вулиця Пушкіна - вулиця Лесі Українки

с.Новопіль

  • вулиця Гагаріна — вулиця Леоніда Каденюка
  • вулиця Шевченко - вулиця Тараса Шевченка
  • вулиця Смірнова - вулиця Вишнева

с.Новосілка

  • вулиця Мічуріна — вулиця Левка Симиренка

Старомайорський старостівський округ

с. Старомайорське

  • вулиця Задніпровська - вулиця Чарівна
  • вулиця Кооперативна — вулиця Ліни Костенко
  • вулиця Шевченко — вулиця Тараса Шевченка
  • вулиця Гоголя — вулиця Миколи Гоголя

с. Сторожеве

  • вулиця Маяковського — вулиця Олеся Гончара

с. Макарівка

  • вулиця Ломоносова — вулиця Северина Наливайка
  • провулок Пушкіна — провулок Олекси Тихого

с. Рівнопіль

  • вулиця Корольова — вулиця Степова

Шахтарський старостівський округ

с. Шахтарське

  • вулиця Кооперативна — вулиця Сонячна

с-ще Ясна Поляна

  • вулиця Гагаріна — вулиця Абрикосова

с-ще Золота Нива

  • вулиця Маяковського — вулиця Рубіжна
  • вулиця Степна — вулиця Степова

Багатирський старостівський округ

с. Олексіївка

  • вулиця Комарова — вулиця Бузкова

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