У Великоновосілківської громади перейменували 18 вулиць

У Великоновосілківській громаді перейменували 18 вулиць в одинадцяти селах та селищах, які знаходяться на лінії зіткнення. Частина з них була тимчасово окупована росіянами.
Про це повідомила Великоновосілківська селищна військова адміністрація.
Як пояснили в адміністрації, у вересні-жовтні 2023 року 79 вулиць у громаді у межах закону про деколонізацію перейменували. Проте лишились 18 вулиць у трьох старостинських округах, по яких до робочої групи не надійшло жодної пропозиції.
"У зв’язку з чим робочою групою було прийняти рішення щодо проведення роботи з перейменування після стабілізації ситуації на даних територіях", — пояснили в адміністрації.
Зараз у громаді повернулись до перейменовування, щоб виконати терміни встановлені закономЗакон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", за яким перейменування необхідно завершити до 27 квітня 2024 року.
Як змінили назви вулиць
Зеленопільський старостівський округ
с. Зелене Поле
- вулиця Алавердова — вулиця Григорія Сковороди
- вулиця Пушкіна - вулиця Лесі Українки
с.Новопіль
- вулиця Гагаріна — вулиця Леоніда Каденюка
- вулиця Шевченко - вулиця Тараса Шевченка
- вулиця Смірнова - вулиця Вишнева
с.Новосілка
- вулиця Мічуріна — вулиця Левка Симиренка
Старомайорський старостівський округ
с. Старомайорське
- вулиця Задніпровська - вулиця Чарівна
- вулиця Кооперативна — вулиця Ліни Костенко
- вулиця Шевченко — вулиця Тараса Шевченка
- вулиця Гоголя — вулиця Миколи Гоголя
с. Сторожеве
- вулиця Маяковського — вулиця Олеся Гончара
с. Макарівка
- вулиця Ломоносова — вулиця Северина Наливайка
- провулок Пушкіна — провулок Олекси Тихого
с. Рівнопіль
- вулиця Корольова — вулиця Степова
Шахтарський старостівський округ
с. Шахтарське
- вулиця Кооперативна — вулиця Сонячна
с-ще Ясна Поляна
- вулиця Гагаріна — вулиця Абрикосова
с-ще Золота Нива
- вулиця Маяковського — вулиця Рубіжна
- вулиця Степна — вулиця Степова
Багатирський старостівський округ
с. Олексіївка
- вулиця Комарова — вулиця Бузкова
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