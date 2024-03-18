У Великоновосілківської громади перейменували 18 вулиць

У Великоновосілківській громаді перейменували 18 вулиць в одинадцяти селах та селищах, які знаходяться на лінії зіткнення. Частина з них була тимчасово окупована росіянами.

Про це повідомила Великоновосілківська селищна військова адміністрація.

Як пояснили в адміністрації, у вересні-жовтні 2023 року 79 вулиць у громаді у межах закону про деколонізацію перейменували. Проте лишились 18 вулиць у трьох старостинських округах, по яких до робочої групи не надійшло жодної пропозиції.

"У зв’язку з чим робочою групою було прийняти рішення щодо проведення роботи з перейменування після стабілізації ситуації на даних територіях", — пояснили в адміністрації.

Зараз у громаді повернулись до перейменовування, щоб виконати терміни встановлені законом, за яким перейменування необхідно завершити до 27 квітня 2024 року.

Як змінили назви вулиць

Зеленопільський старостівський округ

с. Зелене Поле

вулиця Алавердова — вулиця Григорія Сковороди

вулиця Пушкіна - вулиця Лесі Українки

с.Новопіль

вулиця Гагаріна — вулиця Леоніда Каденюка

вулиця Шевченко - вулиця Тараса Шевченка

вулиця Смірнова - вулиця Вишнева

с.Новосілка

вулиця Мічуріна — вулиця Левка Симиренка

Старомайорський старостівський округ

с. Старомайорське

вулиця Задніпровська - вулиця Чарівна

вулиця Кооперативна — вулиця Ліни Костенко

вулиця Шевченко — вулиця Тараса Шевченка

вулиця Гоголя — вулиця Миколи Гоголя

с. Сторожеве

вулиця Маяковського — вулиця Олеся Гончара

с. Макарівка

вулиця Ломоносова — вулиця Северина Наливайка

провулок Пушкіна — провулок Олекси Тихого

с. Рівнопіль

вулиця Корольова — вулиця Степова

Шахтарський старостівський округ

с. Шахтарське

вулиця Кооперативна — вулиця Сонячна

с-ще Ясна Поляна

вулиця Гагаріна — вулиця Абрикосова

с-ще Золота Нива

вулиця Маяковського — вулиця Рубіжна

вулиця Степна — вулиця Степова

Багатирський старостівський округ

с. Олексіївка

вулиця Комарова — вулиця Бузкова

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