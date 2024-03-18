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13 медалей, три рекорди, командна бронза дівчат. Як кропивницькі важкоатлети виступили на чемпіонаті України
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13 медалей, три рекорди, командна бронза дівчат. Як кропивницькі важкоатлети виступили на чемпіонаті України

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Поліна Кононченко кроп
Золотий п'єдестал Поліни Кононченко в Луцьку. Поруч зі спортсменкою — її тренер В'ячеслав Жуков. Фото: Facebook ОСДЮСШОР "Надія"

Кропивницькі важкоатлети й важкоатлетки вибороли три золоті, чотири срібні й шість бронзових нагород чемпіонату України серед юнаків та дівчат до 17 років. Поліна Кононченко встановила три національні рекорди, а команда дівчат стала третьою в медальному заліку з-поміж 18 команд.

На сторінці обласної спортшколи олімпійського резерву "Надія", вихованцями якої є кропивницькі важкоатлети написали, що першість країни відбулася в Луцьку. Кіровоградщину представляли шестеро дівчат та двоє хлопців.

Поліна Кононченко виборола чемпіонство у ваговій категорії 59 кілограмів. В її активі золоті нагороди й три рекорди України серед дівчат до 17 років – у ривку, поштовху та за сумою двоборства.

13 медалей, три рекорди, командна бронза дівчат. Як кропивницькі важкоатлети виступили на чемпіонаті України
Поліна Кононченко. Фото: Facebook ОСДЮСШОР "Надія"

У ваговій категорії 45 кілограмів Катерина Ісмаіл виборола бронзу за сумою двоборства, показавши другий результат у поштовху та четвертий – у ривку.

Дарʼя Дьяченко виборола бронзу за сумою двоборства у ваговій категорії 64 кілограми, показавши другий результат у поштовху та третій – у ривку.

13 медалей, три рекорди, командна бронза дівчат. Як кропивницькі важкоатлети виступили на чемпіонаті України
Дарʼя Дьяченко. Фото: Facebook ОСДЮСШОР "Надія"

Дебютантка чемпіонатів України Вероніка Романенко стала третьою у ривку у ваговій категорії 71 кілограм.

Ангеліна Гончарук стала шостою у ривку у ваговій категорії 55 кілограмів, Софія Будник – сьомою у ривку та за сумою двоборства й десятою у поштовху у ваговій категорії 59 кілограмів.

У змаганні хлопців Ілля Плєшаков у ваговій категорії 61 кілограм показав другий результат у ривку, третій – у поштовху, виборовши срібло за сумою двоборства, а Денис Таранков став третім у ривку й четвертим – у поштовху та за сумою двоборства.

13 медалей, три рекорди, командна бронза дівчат. Як кропивницькі важкоатлети виступили на чемпіонаті України
Ілля Плєшаков (ліворуч) та Денис Таранков (праворуч). Фото: Facebook Вікторії Агаметової

Тренують спортсменів В’ячеслав Жуков, Вікторія Агаметова та Володимир Іващишин.

За інформацією з офіційного сайту федерації важкої атлетики України, усього в чемпіонаті взяли участь 117 дівчат та 147 хлопців з 18 областей. Змагались у десяти вагових категоріях. Спортсмени з найкращими результатами представлятимуть Україну на чемпіонаті світу серед кадетів, який відбудеться у травні в Перу.

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