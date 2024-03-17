18 березня — 754 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- РФ вдарила балістикою по Миколаєву, загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей.
- У Росії ЦВК оприлюднила перші результати виборів президента: у Путіна — понад 80% голосів.
- Дрон атакував військову частину у Придністров'ї. У ГУР заявили про "російську провокацію".
- У легіоні "Свобода Росії" заявили, що в Горьківському на Бєлгородщині тривають бої.
- Уряд виділив додатково 5 млрд гривень на закупівлю ударних дронів для Сил оборони.
Щонайменше два вибухи пролунали за межами Харкова, повідомляють кореспонденти Суспільного.
За три роки кількість пацієнтів з ПТСР в Україні зросла майже у чотири рази — МОЗ
У 2023 році кількість пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) зросла майже в чотири рази в порівнянні з 2021 роком, а за перші два місяці 2024 року діагноз встановили майже такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік, повідомили в МОЗ.
Так, за даними Національної служби здоровʼя України (НСЗУ), у 2021 році діагноз ПТСР був поставлений 3 167 пацієнтам, у 2022 році — 7 051 пацієнту, у 2023 році — 12 494 пацієнтам, а станом на 6 березня 2024 року — 3 292 пацієнтам.
Зазначається, що за різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12–20% людей, які пережили травматичну подію або були свідками такої.
Сенатор Грем звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
Сенатор Конгресу США від республіканців Ліндсі Грем заявив, що звернеться до адміністрації президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Про це Ліндсі Грем сказав на пресконференції під час свого візиту до Києва 18 березня передає кореспондентка Суспільного.
"Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", – сказав він.
Грем наголосив, що 87% підтримки, які отримав Володимир Путін під час виборів у РФ – "це настільки вражає, що цьому немає довіри" і додав, що тепер він є "нелегітимним".
"Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ — ред.) Китаю, Індії тощо", — пояснив американський сенатор.
У так званій "ДНР" засудили 10 полонених бійців "Азову"
Так званий суд терористичного угруповання "ДНР" засудив десятьох полонених військовослужбовців полку "Азов". Про суд та вироки повідомила Генпрокуратура Російської Федерації.
Згідно з повідомленням російського відомства, українських військових визнали винними в артилерійських обстрілах, через які були пошкоджені житлові будинки.
Як йдеться на сайті російського відомства, українських військових засудили на терміни від 26 до 27 років у колонії суворого режиму.
Зеленський зустрівся з членом Сенату Конгресу США Ліндсі Гремом
Член Сенату Конгресу США Ліндсі Грем під час свого візиту до Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Обговорили питання подальшої допомоги Україні, першочергові потреби Сил оборони, зокрема постачання систем ППО, а також посилення санкцій проти РФ та використання заморожених російських активів, повідомив президент.
Законопроєкт про мобілізацію: у Комітеті ВРУ обговорили розділ, який регламентуватиме питання щодо вилучення ТЗ
Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 18 березня продовжив розгляд правок до законопроєкту стосовно мобілізації. Про це повідомила нардепка Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.
За словами парламентарки, також обговорили розділ, який покликаний регламентувати питання щодо вилучення транспортних засобів.
"Враховано правки, які унеможливлюють розпоряджання ТЦК СП відносно продажу/перереєстрації транспортних засобів на інших осіб та установи. Повернення ТЗ власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок, обсяг та визначення суб'єктів, у котрих вилучатимуть, буде регулюватись Кабміном", — розповіла Фріз.
Нардепка зазначила, що триває дискусія стосовно визначення в законі граничного обсягу транспортних засобів, згідно з яким можна їх вилучати у підприємства.
"Є необхідність унеможливити зловживання зі сторони ТЦК СП, коли в одного товариства забирають всі ТЗ, а в іншого, за "дивним збігом обставин", — жодного. Рішення щодо цього питання відкладено до отримання інформації від уряду про чинний порядок вилучення", — наголосила парламентарка.
Фріз додала, що всього Комітетом з нацбезпеки розглянуто 875 правок.
"Завтра Комітет продовжить роботу над цим законопроєктом. Планується розгляд до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" N10313)", — підсумувала нардепка.
Призначено нового речника Повітряних Сил ЗСУ
Новим керівником служби звʼязків з громадськістю Повітряних Сил ЗСУ призначили майора Іллю Євлаша, заявили в командуванні.
"Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ", — додали в командуванні.
Північна Корея відправила Росії 7000 контейнерів з військовою допомогою
Північна Корея відправила до Росії 7000 контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою. Про це повідомляє Sky News із посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.
Зазначається, що КНДР, ймовірно, раніше перевозила зброю кораблями, а наразі збільшила використання своїх залізниць для транскордонних поставок зброї.
За даними Міноборони Південної Кореї, Пхеньян своєю чергою отримав понад 9000 контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.
Шмигаль обговорив з сенатором Гремом нагальні потреби України для економіки та фронту
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який 18 березня прибув до України з робочим візитом. Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі.
Шмигаль обговорив з конгресменом нагальні потреби України для економіки та фронту й подякував Сенату за підтримку пакета допомоги.
"У партнерів є чітке розуміння, що ми потребуємо більше підтримки і більше зброї. Ключовим питанням залишається конфіскація заморожених російських активів. Маємо прискорити напрацювання необхідного механізму. Російські активи стануть вагомим ресурсом для зміцнення української держави", — зазначив прем'єр.
Окрім цього, політики порушили питання сприяння США у впровадженні реформ. Глава уряду запросив американські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати тут нові проєкти.
Через влучання дрона у 9-поверхівку в Одесі збитки для довкілля склали майже 500 млн грн — екоінспекція
Екологи підрахували збитки від російської дронової атаки по Одесі у ніч на 2 березня. Сума склала майже 500 мільйонів гривень. Про це 18 березня повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Під час атаки російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого один під’їзд будинку був повністю зруйнований. Фахівці встановили, що внаслідок атаки металеві уламки та будівельні відходи засмітили земельну ділянку площею пʼять тисяч квадратних метрів.
"Сума збитків складає майже 5️0️0️ мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.
Інформацію про наслідки від атаки передали до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції для формування єдиного реєстру збитків.
Кабмін пропонує Раді збільшити кількість прикордонників на 15 тисяч
Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук.
За його словами, законопроєктом, з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів ДПСУ у складі Сил оборони й забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період пропонується взяти під контроль держкордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами прикордонників на актуальні й потенційні загрози нацбезпеці на державному кордоні та передбачено збільшення на 15 тисяч військовослужбовців ДПСУ.
Двома авіаційними ракетами Х-59 типу "повітря-поверхня" російські війська вдарили по околицях Прилук
В ніч з 16 на 17 березня російські війська завдали ракетного удару двома авіаційними ракетами Х-59 типу "повітря-поверхня" по околицях Прилук. Цю інформацію Суспільному підтвердив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Сергій Болдирев.
Нагадаємо, що начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв, що вночі 17 березня російські війська вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по півдню Чернігівщини.
Внаслідок влучання ще однієї невідомої ракети родина з шестирічною дитиною залишилась без житла. Загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим жителям.
На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з оселі, що палає.
Шмигаль назвав ключові сектори, в яких Україна готова заявити про себе як майбутній член ЄС
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що є низка ключових секторів, у яких Україна сподівається заявити про себе як майбутній член Європейського союзу. Про це глава уряду повідомив у інтерв'ю Euractiv.
"Погляньте на наш оборонний та військовий сектор — Україна є центром військових та оборонних технологій та виробляє нове високотехнологічне обладнання, і у нас є потенціал стати європейським щитом, європейським арсеналом та зміцнити оборонний потенціал ЄС", — зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр наголосив, що України зараз має одні з найсильніших Збройних сил у світі, з багаторічним реальним досвідом на полі бою, що "може зміцнити європейську оборонну систему".
Водночас глава уряду розповів, що, попри дві важкі зими, Україна все ще має надлишок в енергосистемі та може постачати чисту зелену енергію на європейський ринок.
Шмигаль підкреслив, що Україна має одне з найбільших на континенті підземних сховищ газу на території України — 33 мільярди кубометрів у дуже безпечних умовах, яким вже користуються багато європейських компаній та може "легко збільшити цю потужність на 10-15 мільярдів кубометрів".
За словами прем'єр-міністра, Україна може "принести більше стабільності на світовий ринок продовольства, і Євросоюз може бути сильним геополітичним гравцем, коли мовиться про продовольчу стабільність і безпеку в світі".
"У нас також є дуже хороші технології для кіберзахисту через гібридну війну з РФ, які можуть бути корисними ЄС для підвищення безпеки та стабільності в захисті у цифровій сфері", — додав глава уряду.
Рада міністрів ЄС схвалила додаткове надання Україні 5 млрд євро на військові потреби — МЗС
Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу ухвалила остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України у межах Європейського фонду миру.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України за результатами засідання Ради міністрів ЄС, у якому також взяв участь глава української дипломатії Дмитро Кулеба.
Зокрема Кулеба закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України. Він також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.
"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", — сказав міністр.
Кулеба наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать про те, що президент Володимир Путін прагне розширювати агресію й додав, що підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.
Глава МЗС України підкреслив, що українські військові зараз є єдиною лінією європейської оборони проти "агресивної путінської Росії", яка прагне знищити Європу та нормальне життя мільйонів європейців.
"Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", – сказав він.
Міністр також зазначив, що Україна виконала усі 4 кроки, визначені Єврокомісією у межах пакета розширення. Він висловив сподівання, що Єврокомісія та держави-члени ЄС об’єктивно оцінять прогрес України та ухвалять рішення необхідні для практичного початку переговорів про вступ до Євросоюзу.
Кулеба також наголосив на необхідності посилити санкційний тиск проти РФ, синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі та закрити всі лазівки для експорту товарів подвійного призначення в Росію, які вона використовує для виробництва зброї.
Окремо очільник МЗС привітав ініціативу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України. На його переконання, союзники мають також знайти необхідні правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, але й самих активів.
Наприкінці свого виступу Дмитро Кулеба закликав союзників "вірити у перемогу України" та підкреслив, що "наша держава довела свою спроможність нищити противника та перемагати на полі бою", коли вона має необхідні для цього засоби та ресурси.
У 2024 році планують обстежити і розмінувати майже третину забруднених земель Харківщини — ХОВА
180 з 570 тисяч гектарів замінованих земель Харківської області мають на меті обстежити й розмінувати у 2024 році. Про це 15 березня Суспільне Харків розповів заступник начальника Харківської військової обладміністрації Євген Іванов.
"Ми будемо робити стільки, скільки буде дозволяти особовий склад і погодні умови до кінця року. Об'єктивно ми не встигнемо це зробити з огляду на кількість операторів. Працює 81 розрахунок, а це не мало — понад 330 людей особового складу урядових і неурядових організацій. Йде підготовка кадрів", — розказав Іванов.
За словами заступника, нині у регіоні обстежили понад тисячу гектарів, розмінували — близько 377: "При цьому я не беру до уваги те, що аграрії самі "розміновують" свої землі, ризикують".
У заплановані 180 гектарів входять території, які, за держпрограмою, потребують першочергового розмінування: лінії електропередач, узбіччя, залізничні колії та житлові забудови. Їхнім очищенням займаються Міноборони, Нацполіція та ДСНС, каже Іванов.
Сільськогосподарські землі почали системно розміновувати й нарощувати темпи розмінування "ближче до кінця 2023 року": за словами заступника, їхнє очищення — на третьому місці за пріоритетністю після критичної та житлової інфраструктури.
"Зайшли на сільгосппідприємства працювати неурядові FSD, HALO Trust, Данська рада. Ми працюємо над тим, щоб організацій стало більше, і сподіваємося, що в цьому році нам це вдасться. Також паралельно в стадії сертифікації перебувають неурядові українські приватні компанії, які навчають персонал, закуповують техніку", — зазначив Євген Іванов.
На фронті загинув медійник із Львівщини Петро Цурукін
На війні загинув колишній редактор телеканалу СТБ та ведучий телеканалу Kyiv Live Петро Цурукін. Чоловік був родом із Львівської області. Про це повідомили на Facebook-сторінці Трускавецької міської ради.
"Понад пів року вважався зниклим безвісти трускавчанин Цурукін Петро Миколайович, 1990 р.н. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – воїн-Герой дійсно загинув", – мовиться у повідомленні.
Інформацію про чин похорону у Трускавецькій міськраді мають повідомити додатково.
"Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", – додали у міськраді.
Остін вирушив до Німеччини на "Рамштайн"
Міністр оборони США Ллойд Остін 18 березня вирушив до Німеччини, де проведе 20 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це глава Пентагону повідомив на сторінці в соцмережі X.
"Наша коаліція, до якої входять близько 50 держав, продовжуватиме виступати єдиним фронтом, щоб підтримати нагальні потреби України на полі бою та забезпечити її довгострокову безпеку", — зазначив Остін.
На Запорізькому напрямку знешкодили понад 10 дронів армії РФ
Прикордонники збили десять російських FPV-дронів на Запорізькому напрямку. Один безпілотник-камікадзе вдалося приземлити без детонації. Про це сьогодні, 18 березня, повідомили у Державній прикордонній службі України.
"Днями бійці Держприкордонслужби на Запорізькому напрямку знешкодили десять російських дронів-камікадзе та один посадили без детонації бойового снаряда", — йдеться у повідомленні.
За добу на Херсонському напрямку Сили оборони знищили 14 гармат, два безпілотники та 228 військових РФ
За минулу добу на Херсонському напрямку Сили оборони ліквідували 228 російських окупантів. Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.
Також українські військові знищили 14 гармат, 39 одиниць автобронетехніки, дві одиниці спеціальної техніки, два човни, дві розвідувальні безпілотники, два польових пункти боєпостачання, дві фортифікаційні споруди та спостережний пункт армії РФ.
РФ намагається змінити демографічне розмаїття Криму — Amnesty International
Від початку окупації Криму 10 років тому Росія намагалася змінити етнічний склад півострова та придушити українську й кримськотатарську спільноти. Про це йдеться у доповіді правозахисної організації Amnesty International до десятих роковин незаконної окупації українського півострова Росією.
"Росія систематично намагалася викорінити українську та кримськотатарську національні ідентичності, перериваючи, обмежуючи й забороняючи використання української та кримськотатарської мов в освіті, медіа, під час національних святкувань та в інших сферах життя, пригнічуючи релігійні й культурні обряди, які не відповідають тим, що заохочуються Москвою. Окупаційна влада також насильно переміщувала людей із Криму та перевозила туди російське цивільне населення, — зазначив Патрік Томпсон, дослідник Amnesty International по Україні. – Росія повинна припинити вдаватися до утисків і викорінення неросійських національних ідентичностей на територіях, окупованих нею, та припинити порушувати міжнародне гуманітарне право та право прав людини»"
Зазначається, що Росія намагалася легітимізувати окупацію Криму, впроваджуючи політику, спрямовані на пригнічення неросійських національних ідентичностей на всій території півострова. Зокрема, окупанти власну шкільну навчальну програму, переслідували та погрожували педагогічному персоналу, обмежували право на свободу релігії та віросповідання, репресували кримських татар та проукраїнських активістів.
У Кулеби закликали ЗМІ не називати фарс в Росії словом "вибори"
Міністерство закордонних справ України закликало засоби масової інформації не називати фарс у Росії словом "вибори". Відповідну заяву оприлюднили на сторінці відомства в соцмережі X.
"ЗМІ — це повідомлення фактів. Сьогодні, як ніколи, життєво важливо не сприяти Кремлю у створенні ілюзії виборчого процесу та утриматись від того, щоб називати цей фарс "виборами" мовою демократичних держав", — зазначили у МЗС.
На Київщині працюють сапери: жителі можуть чути звуки вибухів
На Київщині у Вишгородському районі проводитимуться вибухові роботи. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухівку. Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
"На території району сьогодні, 18 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це може бути гучно", — йдеться у повідомленні.
У адміністрації закликають жителів зберігайти спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.
Внаслідок обстрілу села на Куп'янщині поранений чоловік, пошкоджені храм і будинки
Російські війська завдали удару по селу Новоосиновому Курилівської громади близько 07:10 18 березня. Поранень зазнав 62-річний чоловік, його ушпиталили. Про це повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та храм, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
Кабмін схвалив документ для реалізації програми фіндопомоги від ЄС на €50 млрд
Кабінет міністрів ухвалив План для Ukraine Facility – документ, необхідний для реалізації чотирирічної програми фінансової підтримки України від ЄС на 50 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Виконавши їх, Україна зможе отримати близько 16 млрд євро вже цього року.
"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", – зазначив прем'єр
За словами Шмигаля, План розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити нашу країну та наблизити членство в ЄС. Найближчим часом документ буде переданий на розгляд Єврокомісії.
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень для Сил безпеки й оборони. Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Шмигаля, відповідні кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для захисників України на передовій.
"Продовжуємо підтримувати українську армію у боротьбі з російським агресором. Кожна гривня, що надходить в держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", — додав прем'єр.
Україна сподівається розпочати переговори з ЄС про вступ у першій половині 2024 року — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує розпочати переговори з Євросоюзом стосовно вступу до липня. Про це глава уряду повідомив у інтерв'ю Euractiv.
"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні (цього тижня — Ред.) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", — сказав Шмигаль.
Кримські партизани встановили пункт постійної дислокації бригади берегової оборони ЧФ РФ
Кримські партизани встановили пункт постійної дисклокації 126 окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ у Перевальному. Про це йдеться у повідомленні військово-патріотичного руху "Атеш".
За інформацією підпілля, біля військової частини перебуває велика кількість особового складу, більшість із них не місцеві, мають акцент і відповідну символіку на формі. З боку військового містечка знаходиться КПП, на ньому присутня чергова зміна з двох осіб, посилені нарядом поліції.
"Уздовж паркану військової частини патрулює військова поліція. Неподалік від головного КПП припарковані 15 вантажівок типу "КАМАЗ". Більшість із військовослужбовців підрозділу орендують житло в самому Перевальному. З перерахованого вище стає зрозуміло, що ППД 126 ОБрБО ЧФ РФ наразі використовують як перевалочний пункт, перед перекиданням особового складу в район ведення бойових дій", — йдеться у повідомленні.
Україна сподівається розпочати переговори з ЄС про вступ у першій половині 2024 року — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує розпочати переговори з Євросоюзом стосовно вступу до липня. Про це глава уряду повідомив у інтерв'ю Euractiv.
"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні (цього тижня — Ред.) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", — сказав Шмигаль.
WSJ: Чехія використовує контакти часів Холодної війни, закуповуючи боєприпаси для України зокрема й у союзників Росії
Чехія використовує контакти часів Холодної війни, щоб отримати від третіх держав необхідні для України боєприпаси. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на чеських урядовців.
Як пише газета, посадовці почали їздити світом, домовляючись про закупівлю снарядів із наявних запасів та експортні ліцензії з виробниками боєприпасів.
Відтак, вказали представники ЗМІ, Прага отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників і визначила ще 700 тисяч одиниць, які можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування.
"Допомогло радянське минуле, у спадок від якого Чехії дістався великий оборонний сектор із клієнтами по всьому світу і хороші відносини з багатьма державами Глобального Півдня, яких підтримував СРСР, а також його сателіти у Східній Європі, що мають великі запаси радянської зброї, потужності для її випуску", — наголошується у матеріалі.
Журналісти стверджують, що хоча Прага замовчує те, звідки надходять боєприпаси, серед постачальників є й союзники Росії.
WSJ зазначила, що угоди передбачають, що передачі здійснюватимуться через Чехію або треті держави, щоб приховати будь-який прямий зв'язок між державами походження і Україною, а також щоб не "світити" постачальника й не провокувати Москву на дії у відповідь проти нього.
"Головне тут — конфіденційність. Ми розмовляємо і розмовлятимемо з усіма незалежно від їхніх пристрастей чи політичної позиції — з дуже незначними винятками на кшталт Північної Кореї", — пояснив радник з національної безпеки чеського уряду Томаш Пояр.
Росіяни завдали удару поблизу Козилівки на Чернігівщині балістичними ракетами "Іскандер-М"
Російські війська завдали ракетного удару поблизу Козилівки на прикордонні Чернігівщини . Про це повідомляє Корюківська РВА у своєму Telegram-каналі. Також цю інформацію Суспільному підтвердили у департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.
РФ вдарила керованою авіабомбою по пожежній частині Вовчанської громади: поранений водій
Війська РФ завдали удару КАБом по пожежній частині у селі Білому Колодязі близько 23:30 17 березня. Легких поранень зазнав 29-річний водій, його не ушпиталили. Про це повідомив начальник обламдіністрації Олег Синєгубов.
За його даними, пошкоджені будівля ДСНС та чотири рятувальні авто.
Били "КАБАми", ракетами та артилерією: армія РФ 15 разів обстріляла житлові квартали Донеччини
Російські окупаційні війська протягом 17 березня 15 разів вдарила по житлових кварталах Донеччини. Обстрілами зруйновані та пошкоджені 58 цивільних об'єктів. Загалом по області армія РФ завдала 1609 ударів. Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
Армія РФ атакувала Херсон: горіли кімнати та балкони житлового будинку
Вночі 18 березня російські військові обстріляли один з мікрорайонів Херсона. Про це у Facebook повідомило Головне управління ДСНС України в Херсонській області.
Повідомляється, що після влучання боєприпасу загорілись балкони та кімнати у квартирах п’ятиповерхового будинку.
Попри повторні удари армії РФ, рятувальники ліквідували загоряння. До гасіння залучили три одиниці техніки та 13 співробітників.
Росіяни обстріляли чотири прикордонні села на Чернігівщині
За добу 17 березня російські війська обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську. Вибухи пролунали у напрямку чотирьох сіл, це приходи з мінометів та FPV-дронів.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
по околицях села Грем'яч — два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Семенівська громада:
по околицях села Блешня — чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Сновська громада:
- по селу Єліне — дев'ять приходів та ще п'ять у напрямку цього ж села, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- по селу Клюси — чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, п'ять приходів, ймовірно, FPV-дрони та ще два приходи у напрямку цього ж села, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Війська РФ обстріляли 10 громад Сумщини
Війська РФ 18 березня 24 рази обстріляли Сумщину. Було 144 вибухи. Влучання були у 10 громадах області.
Про це повідомили в Telegram-каналі Сумської ОВА.
Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (28 вибухів), обстріл з РСЗВ (50 вибухів).
Юнаківська громада: відбулося скидання з БпЛА боєприпасу типу "ВОГ" (1 вибух) обстріли з міномету (15 вибухів) та артилерії (3 вибухи).
Попівська громада: завдано ракетного удару по території громади (1 вибух).
Миропільська громада: армійці РФ вдарили з артилерії (6 вибухів).
Миколаївська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (5 вибухів).
Краснопільська громада: 4 міни скинули російські війська на територію громади та здійснили обстріл з артилерії (3 вибухи).
Есманьська громада: був обстріл за стрілецької зброї та мінометів (6 вибухів).
На Донеччині від обстрілів поранені двоє людей
Протягом 17 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали двоє людей у Мирнограді.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1885 загинули,
- 4718 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
За добу армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Херсонщини
Російські війська упродовж доби 17 березня 2024 року обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, під обстрілами перебували Берислав, Наддніпрянське, Львове, Садове, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Гаврилівку, Новоолександрівку, Дудчани, Тягинку, Антонівку, Янтарне, Понятівку, Киселівку, Іванівку, Придніпровське, Кізомис та місто Херсон.
Повідомляється, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені три багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, припортова інфраструктура, газова заправна станція, автосервісне підприємство та автомобіль. Одна людина поранена.
Раніше в ОВА повідомили, що у селі Львове Херсонської області військові РФ скинули з дрона вибухівку. Поранений 43-річний чоловік, його ушпиталили.
У Світловодській громаді на Кіровоградщині є влучання "шахедів" — міський голова
Світловодську громаду Олександрійського району Кіровоградської області проти ночі 18 березня атакували російські дрони. Були удари по об'єктах промисловості. Люди не травмовані.
Про це написав у Facebook Світловодський міський голова Андрій Маліцький. За попередньою інформацією пошкоджені 11 житлових будинків.
Перед цим о 23:42 він написав, що громада під ударом дронів. О 00:18 доповнив, що наближаються ще дві групи "шахедів". Також два дрони ще летіло о 01:00.
За інформацією начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, через дронову атаку в Олександрійському районі отримали пошкодження приватні промислові об'єкти й житлові будинки навколо. Там вибухова хвиля вибила вікна. Уламки побили дахи. Інформації про поранених людей немає.
За минулу добу армія РФ завдала 458 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 17 березня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 18 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 458 ударів по містах та селах Запорізької області:
- авіаційний — по Роботиному;
- сім разів застосувала РСЗВ по Роботиному та Малій Токмачці;
- 94 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Новодарівку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне;
- 356 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Левадного, Новоандріївки та Новодарівки.
"Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Миколаєву: кількість постраждалих збільшилась
Протягом 17 березня російська армія атакувала Миколаїв та акваторію Очаківської громади. Внаслідок удару по місту є пошкоджена інфраструктура. Є травмовані, серед них діти та один загиблий.
Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм.
У військовій адміністрації зазначили, що 17 березня о 13:55 та 14:07 армія РФ вдарила балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М.
"Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — йдеться в повідомлені.
Крім того, внаслідок удару є пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. До того ж зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі. Станом на ранок 18 березня ведуться відновлювальні роботи.
Також 17 березня об 11:39 російські артилерійські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися.
Уламки "шахедів" пошкодили п`ятиповерхівку в Кривому Розі
У Криворізькому районі Дніпропетровщини пізно ввечері 17 березня сили ППО збили два "шахеди". Уламки впали на п`ятиповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого сталася пожежа.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, пожежу в п`ятиповерхівці загасили. Пошкоджений дах будинку, квартири не зачепило. Вибухотехніки вилучили частини уламків, аби знищити їх. На час проведення робіт евакуювали близько 30 мешканців. Люди вже повернулися до своїх осель.
Також армія РФ тричі з артилерії обстріляла Нікопольщину, додав посадовець. Цілила по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.
Зруйновано приватний будинок. Понівечені дві господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін.
Загиблих і поранених внаслідок падіння уламків дронів та атак немає.
На війні в Україні РФ втратила 810 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 18 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 431 550 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 810 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6809 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,
- артилерійських систем – 10668 (+34) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 720 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).
Дані уточнюються.
Сили ППО вночі знищили 17 з 22 "шахедів"
У ніч на 18 березня 2024 року війська РФ завдали удару п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 17 дронів-камікадзе.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Шахеди" росіяни запускали з Приморсько-Ахтарськ, РФ.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи збито 17 "шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.
На фронті за добу відбулося 72 бойових зіткнення
Про це йдеться у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські війська відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де війська РФ, за підтримки авіації, 36 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції українських захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, росіяни здійснили 3 штурми позицій українських військ.
Водночас Сили оборони продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу росіян.
Війська РФ завдали по Укряїні 14 ракетних та 75 авіаційних ударів
Як повідомили у Генштабу ЗСУ, росіяни також здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області; Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області та обласний центр; Вовчанськ, Гоптівка, Басове Харківської області; Нетайлове, Новоселівка Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Росіяни вдарили по пожежній частині на Харківщині
На Харківщині російські окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині, постраждав рятувальник.
Про це повідомили в ДСНС.
Вночі росіяни завдали ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області.
У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.
Міненерго: Україна не планує продовжувати газову угоду з Росією
Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським Газпромом після 31 грудня 2024 року.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини", повідомили в пресслужбі Міненерго.
"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
РДК та "Сибірський батальйон" підняли прапори ще в одному російському селищі
"Сибірський батальйон" заявив, що спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області Росії.
Про це йдеться у Telegram російського добровольчого формування.
"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", — йдеться в дописі.