Рада міністрів ЄС схвалила додаткове надання Україні 5 млрд євро на військові потреби — МЗС

Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу ухвалила остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України у межах Європейського фонду миру.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України за результатами засідання Ради міністрів ЄС, у якому також взяв участь глава української дипломатії Дмитро Кулеба.

Зокрема Кулеба закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України. Він також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", — сказав міністр.

Кулеба наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать про те, що президент Володимир Путін прагне розширювати агресію й додав, що підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.

Глава МЗС України підкреслив, що українські військові зараз є єдиною лінією європейської оборони проти "агресивної путінської Росії", яка прагне знищити Європу та нормальне життя мільйонів європейців.

"Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", – сказав він.

Міністр також зазначив, що Україна виконала усі 4 кроки, визначені Єврокомісією у межах пакета розширення. Він висловив сподівання, що Єврокомісія та держави-члени ЄС об’єктивно оцінять прогрес України та ухвалять рішення необхідні для практичного початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Кулеба також наголосив на необхідності посилити санкційний тиск проти РФ, синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі та закрити всі лазівки для експорту товарів подвійного призначення в Росію, які вона використовує для виробництва зброї.

Окремо очільник МЗС привітав ініціативу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України. На його переконання, союзники мають також знайти необхідні правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, але й самих активів.

Наприкінці свого виступу Дмитро Кулеба закликав союзників "вірити у перемогу України" та підкреслив, що "наша держава довела свою спроможність нищити противника та перемагати на полі бою", коли вона має необхідні для цього засоби та ресурси.