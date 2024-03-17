У Горьківському на Бєлгородщині тривають бої — боєць легіону "Свобода Росії"

У легіоні "Свобода Росії" (ЛРС) сьогодні, 17 березня, заявили, що населений пункт Горьківський у Бєлгородській області знаходиться "під контролем" об'єднаних сил російських добровольців.

Відповідне повідомлення ЛРС опублікували у Telegram.

У коментарі Суспільному на запитання йдеться про "вогневий контроль" над Горьківським і чи звідти "вибили армію РФ", доброволець легіону "Свобода Росії" Олександр Барановський на псевдо "Лютик" заявив, що наразі "ситуація динамічна, бої тривають".

12 березня у легіоні "Свобода Росії", заявили, що ЛРС, РДК та "Сибірській батальйон" перетнули кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.