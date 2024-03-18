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Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
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Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

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Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
. Фото: пресслужба уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень для Сил безпеки й оборони.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, відповідні кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для захисників України на передовій.

"Продовжуємо підтримувати українську армію у боротьбі з російським агресором. Кожна гривня, що надходить в держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", — додав прем'єр.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін у інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

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