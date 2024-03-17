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Дрон атакував військову частину у Придністров'ї. У ГУР МО заявили, що це — "російська провокація"
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Дрон атакував військову частину у Придністров'ї. У ГУР МО заявили, що це — "російська провокація"

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Дрон
Наслідки удару дрона. Фото: "Риа-Новости"/Telegram

Військову частину у невизнаному Придністров’ї нібито атакував дрон-камікадзе. Внаслідок удару було знищено військовий вертоліт. За попередніми даними йдеться про МІ-8.

Про це повідомляє російське видання "Риа-Новости", посилаючись на так зване Міністерство держбезпеки Придністровської Молдавської Республіки (ПМР).

Як повідомляє місцеве ЗМІ "Первый Приднестровский", попередньо встановлено, що вибух на території військової частини стався в результаті атаки дрона-камікадзе, політ якого був зафіксований з боку "Клеверного мосту".

"Жертв внаслідок удару немає, на місці працюють правоохоронці. Порушена кримінальна справа", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку у молдовському Бюро політики реінтеграції повідомили, що зв’язались з іншими держорганами Республіки Молдова, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією заявили, що "даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні".

"Військова техніка на знімках не працює вже кілька років. Влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує напад на Придністровський регіон", — йдеться у повідомленні.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що атака дроном військової частини у Придністров'ї — це "російська провокація".

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