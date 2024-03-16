17 березня — 753 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
У Кривому Розі чутно звуки вибухів
У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога.
На Полтавщині було чутно звуки вибуху
У Кременчуці на Полтавщині було чутно звуки вибуху.
Про це повідомили Суспільному місцеві жителі.
На Хмельниччині пролунав вибух
На Хмельниччині пролунав вибух, повідомляє кореспондентка Суспільного. В місті та області оголошена повітряна тривога.
Сумська ОВА: Російські військові завдали 341 удару по Сумщині. Одна людина загинула
В результаті авіаудару по Великописарівській громаді (Сумська область) загинув один місцевий житель, ще один — поранений
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Всього протягом 17 березня армія РФ завдала по Сумщині 341 удар. Обстрілів зазнали 17 громад області.
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань вже зафіксовано понад 128 тисяч постраждалих від воєнних злочинів — ОГПУ
Керівниця координаційного центру підтримки потерпілих і свідків наслідків війни (Офіс генпрокурора) Вероніка Плотнікова поінформувала, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів.
Про це Вероніка Плотнікова розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків отримав перші дані щодо 170 постраждалих від воєнних злочинів. Але реальна кількість людей, які потребують допомоги — набагато більша. В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч постраждалих від воєнних злочинів, і з кожним днем війни ця кількість зростає", — сказала вона.
Плотнікова зазначила, що наразі фахівці центру разом з прокурорами та слідчими відпрацьовують алгоритми взаємодії. За її словами саме прокурори та слідчі, працюючи з постраждалими, інформують їх про можливість звернутися до Координаційного центру і, у разі отримання згоди, передають їх контакти координаторам установи.
"Робота координатора полягає у тому, щоб розповідати доступною мовою, які слідчі або процесуальні дії відбуваються, супроводжувати в суді. Слідкувати, щоб не сталось ретравматизації. Другий момент – оцінка потреб і надання допомоги. З нашого досвіду, люди все більше зацікавлені в тривалих рішеннях, таких як працевлаштування, перепрофілювання по освіті тощо", — пояснила Плотнікова.
Вона додала, що є потерпілі, які надалі планують бути волонтерами та допомагати іншим і закликала звертатись до Координаційного центру, працювати з "травмою за підтримки фахівців і відновлювати власне життя".
Уряд збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців — Мінветеранів
Кабмін збільшив розмір державної соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців. Йдеться про дітей загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ з-поміж людей, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства ветеранів України.
"Це дає змогу вже з 1 квітня цього року автоматично підвищити розмір виплати з 2361 грн до 7800 на одного неповнолітнього та до 6100 грн — на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.Таким чином, уряд врегулював питання виплат соцдопомоги й дітям добровольців, яким відповідно до закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” встановлено статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України", — йдеться у повідомленні.
За словами тимчасового виконувача обов'язків глави Мінветеранів Олександра Порхуна, зміни були ініційовані за результатами робочих зустрічей з родинами загиблих добровольців.
"Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв’язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення уряду – це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які стали на захист держави після 24 лютого 2022 року, отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих захисників", — розповів Порхун.
Зеленський про вибори президента РФ: "Жодної легітимності цієї імітації виборів немає та бути не може"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодної легітимності в "імітації виборів президента Росії немає та бути не може".
Про це глава держави сказав під час свого звернення 17 березня.
"Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином", — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що за всі злочини, які російське військо вчинило на території України заради "довічної влади Путіна" — має бути справедлива відплата.
"Він (Путін — ред.) боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", — сказав Зеленський.
Коли Україна вступить у Євросоюз. Особиста думка посолки ЄС в Україні Матернової
Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова висловила сподівання, що наша держава може стати повноправним членом ЄС до кінця 2030 року. На її думку, такий часовий термін для вступу виглядає цілком "реалістичним".
Так Катаріна Матернова відповіла на запитання, чи не змінився її торішній прогноз щодо терміну до 2030-го. Про це вона сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Насправді ні. Не змінився (щодо прогнозу — ред.). Я пам'ятаю про нашу розмову. Це було ще до рішення Європейської ради про переговори з Україною. Я впевнена, що це реалістичні часові рамки", — підтвердила дипломатка.
Водночас Матернова висловила думку, що "безумовно, наступний період буде цікавим".
За добу Сили оборони 63 рази вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення з російським військом.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 17 березня.
"Загалом противник завдав 7 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Лукашівка Чернігівської області та Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку армії РФ зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них: Клюси та Гірськ Чернігівської області; Пустогород, Іскрисківщина, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Гатище Харківської області.
На Куп’янському напрямку окупанти 2 рази намагались штурмувати позиції Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Басове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де він намагався прорвати оборону. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них: Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нетайлове та Новоселівка Перша. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Новобахмутівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, де вона за підтримки авіації, 25 разів намагалась прорвати оборону. Також противник завдав авіаційного удару в районі Шахтарського. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 20 населених пунктів. Серед них: Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.
На Оріхівському напрямку російські підрозділи 5 разів атакували позиції ЗСУ в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдали авіаційних ударів у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них: Полтавка, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області.
На Херсонському напрямку протягом доби армія РФ 3 рази марно намагалась атакувати позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них: Очаків Миколаївської області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Садове Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу окупантів.
Після Путіна Росія все одно загрожуватиме Європі — глава МЗС Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш переконаний, що навіть коли президент РФ Володимир Путін зійде з політичної сцени, імперські претензії Росії, які нині руйнівним чином проявляються в Україні, продовжуватимуть загрожувати Європі.
Про це Кріш’яніс Каріньш розповів в інтерв'ю The Telegraph.
"Європі доведеться мати справу з небезпечною Росією на довгий час, а імперіалістичні амбіції РФ переживуть Путіна", — заявив Каріньш.
За його словами, з погляду НАТО, Європі ще довго "доведеться мати справу із проблемною та небезпечною Російською Федерацією".
"Навіть після закінчення цієї війни, а всі війни зрештою закінчуються — ми все одно матимемо проблему у Росії, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", — сказав глава латвійської дипломатії.
На думку Каріньша, смерть російського опозиціонера Олексія Навального в колонії минулого місяця та "фіктивні" президентські вибори у Росії лише підкреслюють цей суворий факт.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що у Росії є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається", — пояснив свою позицію дипломат.
Каріньш наголосив, що саме постійна загроза зі Сходу вимагає від НАТО "сильної та прозорої політики стримування".
"Немає жодного уявлення про те, що країни Балтії можуть бути наступними. Але якщо РФ вторгнеться в одну з балтійських країн, вона вторгнеться в Альянс", — підкреслив міністр закордонних справ Латвії.
Армія РФ завдала авіаударів по інфраструктурі міста Суми — ОВА
Російські війська 17 березня завдали двох ударів по інфраструктурі міста Суми. За даними Сумської ОВА, армія РФ ударила по інфраструктурі міста.
"На місці вибухів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки РФ уточнюються", — повідомили там.
Кількість поранених у Миколаєві зпосла до п'ятьох — голова ОВА
Кількість травмованих у Миколаєві зросла до пʼятьох людей, пошкоджені приватні будинки та авто, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
У Горьківському на Бєлгородщині тривають бої — боєць легіону "Свобода Росії"
У легіоні "Свобода Росії" (ЛРС) сьогодні, 17 березня, заявили, що населений пункт Горьківський у Бєлгородській області знаходиться "під контролем" об'єднаних сил російських добровольців.
Відповідне повідомлення ЛРС опублікували у Telegram.
У коментарі Суспільному на запитання йдеться про "вогневий контроль" над Горьківським і чи звідти "вибили армію РФ", доброволець легіону "Свобода Росії" Олександр Барановський на псевдо "Лютик" заявив, що наразі "ситуація динамічна, бої тривають".
Чехія почала розшукувати боєприпаси для України незадовго до повномасштабного вторгнення — WSJ
Ініціатива Чехії щодо постачання Україні снарядів із третіх країн розпочалася незадовго до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на чеських урядовців. Зазначається, що головною метою Чехії було обійти бюрократію НАТО та Європейського Союзу.
"Офіційні особи не говорять про те, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії. На противагу цьому, за словами західних чиновників, аналогічні прохання США і західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці були відхилені", — пише WSJ.
Зросла кількість поранених у Миколаєві
У Миколаєві кількість поранених зросла до чотирьох людей, повідомив керівник ОВА Кім.
У Миколаєві двоє травмованих внаслідок російської атаки
У Миколаєві стало відомо про двох травмованих людей у стані середньої важкості після російського удару, повідомив керівник ОВА Кім.
У Миколаєві чутно звуки вибухів
У Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Загроза застосування балістики зі сходу та півдня
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу та півдня.
У Росії заявили про збиття чотирьох безпілотників над Бєлгородською областю
У РФ заявили, що російські ППО нібито збили ще чотири українські безпілотники над Бєлгородською областю.
Активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку
У повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
ЗСУ на півдні знищили російський ЗРК "Тор-М2" та 6 гармат
ЗСУ протягом доби на півдні знищили російський ЗРК "Тор-М2" та 6 гармат, зокрема "Мста-Б", 2 міномети, човен.
РФ вдарила по тимчасовому пункту швидкої меддопомоги у Бугаївці на Харківщині
Російські війська вдарили по тимчасовому пункту швидкої меддопомоги у Бугаївці на Харківщині: 36-річний фельдшер отримав осколкові поранення ніг і струс мозку, 56-річний водій «швидкої» — струс мозку та поранення обличчя, повідомив начальник Слідчого управління поліції області Болвінов.
Олещук показав кадри зі знищенням російських дронів
Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри зі знищенням російських дронів на південному напрямку у ніч на 17 березня.
Уночі українські дрони уразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ
Уночі українські дрони уразили нафтопереробний завод в Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії, повідомили Суспільному джерела. Атаку здійснили дрони СБУ, ССО та Сил безпілотних систем. В оперативному штабі регіону заявили, що під час атаки одна людина померла через серцевий напад. Міноборони РФ заявило про понад 35 збитих дронів над Бєлгородською, Калузькою, Курською, Орловською, Ростовською та Московською областями і Краснодарським краєм. Мер Москви Собянін заявив про нібито відбиття атаки безпілотників, які летіли на столицю, в районі аеропорта Домодєдово.
Пуски керованих авіаційних бомб на Донеччині та Сумщині
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Сумщині.
Армія РФ уночі обстріляла Мирноград на Донеччині, є поранена
Армія РФ уночі обстріляла Мирноград на Донеччині. Снаряди влучили у будівлю навчального закладу та гуртожиток, що перебував на реконструкції. Одна жінка отримала поранення, повідомив Суспільному в.о. начальника МВА Третяк. Також на Чернігівщині через удар двома керованими авіаційними ракетами Х-59 родина з шестирічною дитиною залишилася без дому, повідомили в ОВА. Загорівся житловий будинок, який належать родині, однак вони встигли вибігти з палаючої оселі.
Активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
У Росії заявили, що знешкодили український безпілотник, який летів на Москву
У РФ заявили, що російські сили ППО відбили атаку українського безпілотника, який летів на Москву.
У Чорному та Азовському морях російських кораблів немає — ВМС
Станом на ранок 17 березня в акваторії Чорного моря та в Азовському морі російські кораблі відсутні. В Середземному морі 3 російські кораблі серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 12 ракет.
Загроза авіаційних бомб на Харківщині
Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
В Охтирці на Сумщині було чутно три вибухи
В Охтирці на Сумщині було чутно три вибухи, в місті зникло світло, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Росіяни протягом доби на фронті втратили понад тисячу військових — Генштаб
Протягом доби 16 березня та у ніч на 17 березня Сили оборони України ліквідували 1160 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 430740 військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 6790 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 12997 (+24) од,
- артилерійських систем – 10634 (+28) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО — 720 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
- крилаті ракети — 1922 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
- спеціальна техніка — 1723 (+11).
Активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку
Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Ракетна небезпека у низці областей
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
На фронті відбулось 58 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом доби 16 березня та у ніч на 17 березня на передовій в Україні відбулось 58 бойових зіткнень, під артилерійським вогнем росіян були близько 140 населених пунктів девʼяти областей, повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Яка ситуація на фронтах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Так, в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області, українськими захисниками зупинено 2 спроби проникнення ДРГ армії РФ.
На Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.
На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 1 атаку РФ в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку відбито 5 атак росіян в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.
На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 11 атак російської армії в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де РФ 28 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.
На Оріхівському напрямку російське військо 4 рази атакувало позиції українських захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій українських військ.
Загроза балістики у низці регіонів
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
У Росії за ніч знищили 35 безпілотників над вісьмома регіонам
За даними Міноборони Росії, безпілотники знищені над територіями Московської (4), Бєлгородської (3), Калузької (2), Орловської (1), Ростовської (1), Ярославської (4), Курської (3) областей і Краснодарського краю (17).
Сили оборони на півдні знищили 14 безпілотників
Сили оборони півдня повідомили, що знищили над Одещиною 13 безпілотників і ще один над Миколаївською областю. Російська атака тривала близько трьох годин, внаслідок якої в Одеському районі пошкоджені два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, які оперативно загасили. Люди не постраждали, додали в командуванні.
У Слов'янську-на-Кубані в РФ після атаки безпілотників почалася пожежа: є загиблі
У місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ пролунало кілька вибухів і почалася пожежа. Це результат атаки українських безпілотників. Про це повідомляє оперативний штаб регіону.
Безпілотники намагалися атакувати Слов'янський нафтопереробний завод близько другої ночі (за Києвом). За версією чиновників, дрони були "нейтралізовані", проте внаслідок падіння одного з них виникла пожежа. За інформацією диспетчерської служби Слов'янського району, пожежа на території НПЗ повністю ліквідована.
За попередньою інформацією, в момент атаки безпілотників одна людина загинула, попередня причина смерті — серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає
Міністр оборони Британії скасував візит до Одеси через загрозу з боку Росії
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував заплановану поїздку до Одеси під час свого нещодавнього візиту в Україну через небезпеку зі сторони РФ, пише The Sunday Times.
Шаппс відвідав Київ 7 березня, щоб оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який передбачає виділення 325 мільйонів фунтів (416 мільйонів доларів) на закупівлю безпілотників. Запланований візит Шаппса до Одеси скасували після того, як співробітники британської розвідки повідомили міністру, що Москва знає про його плани поїздки.
Також стало відомо, що під час його зворотного рейсу Росія глушила супутниковий сигнал літака Шаппса, коли той летів поблизу російського анклаву Калінінград.
В Одесі пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У командуванні повітряних сил попереджали про атаку безпілотників з Чорного моря.
В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.