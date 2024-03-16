В Єдиному реєстрі досудових розслідувань вже зафіксовано понад 128 тисяч постраждалих від воєнних злочинів — ОГПУ

Керівниця координаційного центру підтримки потерпілих і свідків наслідків війни (Офіс генпрокурора) Вероніка Плотнікова поінформувала, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів.

Про це Вероніка Плотнікова розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків отримав перші дані щодо 170 постраждалих від воєнних злочинів. Але реальна кількість людей, які потребують допомоги — набагато більша. В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч постраждалих від воєнних злочинів, і з кожним днем ​​війни ця кількість зростає", — сказала вона.

Плотнікова зазначила, що наразі фахівці центру разом з прокурорами та слідчими відпрацьовують алгоритми взаємодії. За її словами саме прокурори та слідчі, працюючи з постраждалими, інформують їх про можливість звернутися до Координаційного центру і, у разі отримання згоди, передають їх контакти координаторам установи.

"Робота координатора полягає у тому, щоб розповідати доступною мовою, які слідчі або процесуальні дії відбуваються, супроводжувати в суді. Слідкувати, щоб не сталось ретравматизації. Другий момент – оцінка потреб і надання допомоги. З нашого досвіду, люди все більше зацікавлені в тривалих рішеннях, таких як працевлаштування, перепрофілювання по освіті тощо", — пояснила Плотнікова.

Вона додала, що є потерпілі, які надалі планують бути волонтерами та допомагати іншим і закликала звертатись до Координаційного центру, працювати з "травмою за підтримки фахівців і відновлювати власне життя".