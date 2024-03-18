В "ДНР" засудили 10 полонених бійців "Азову"

Так званий суд терористичного угруповання "ДНР" засудив десятьох полонених військовослужбовців полку "Азов".

Про суд та вироки повідомила Генпрокуратура Російської Федерації.

Згідно з повідомленням російського відомства, терористи звинуватили і визнали винними українських військових в артилерійських обстрілах, через які були пошкоджені житлові будинки.

Як йдеться на сайті російського відомства, українських військових засудили на терміни від 26 до 27 років у колонії суворого режиму.

Що відомо про окупаційні суди над полоненими українськими військовими

В окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей українських військових "звинувачують" та "судять" псевдосуди за однаковими сценаріями: або вбивство цивільних через неприязнь, замах на вбивство або пошкодження майна.

У листопаді 2023 року в Росії вперше засудили українського військового: Південний окружний військовий суд засудив військовополоненого Антона Чередника до 19 років виправної колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці. Чоловік служив у морській піхоті, у квітні 2022 року опинився у полоні під час боїв за Маріуполь.

На суди окупантів над українськими військовими реагував омбудсман Дмитро Лубінець, він називав статті надуманими, а самі "суди" порушенням права на справедливий судовий процес.

"Ці вироки суду "ДНР" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донеччина є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — заявляв Дмитро Лубінець.

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