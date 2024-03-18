Били ракетами та артилерією: як минула доба в місті та області Миколаївщини

Протягом 17 березня російська армія атакувала Миколаїв та акваторію Очаківської громади. Внаслідок удару по місту є пошкоджена інфраструктура. Є травмовані, серед них діти та один загиблий.

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм.

У військовій адміністрації зазначили, що 17 березня о 13:55 та 14:07 армія РФ вдарила балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М.

"Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — йдеться в повідомлені.

Крім того, внаслідок удару є пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. До того ж зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі. Станом на ранок 18 березня ведуться відновлювальні роботи.

Також 17 березня об 11:39 російські артилерійські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися.

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