Сенатор Конгресу США від республіканців Ліндсі Грем заявив, що звернеться до адміністрації президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це Ліндсі Грем сказав на пресконференції під час свого візиту до Києва, 18 березня, передає кореспондентка Суспільного.

"Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", – сказав він.

Грем наголосив, що 87% підтримки, які отримав Володимир Путін під час виборів у РФ – "це настільки вражає, що цьому немає довіри" і додав, що тепер він є "нелегітимним".

"Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ — ред.) Китаю, Індії тощо", — пояснив американський сенатор.

Серед іншого Грем також підкреслив, що санкційна світова політика проти Росії наразі "не працює так, як треба".

"Російська економіка занадто сильна, і ми повинні подвоювати зусилля, переслідуючи економічні активи", — сказав він.

За його словами, США хочуть допомогти Україні, але у них є власні проблеми.

"У нас зламаний кордон (йдеться про кордон із Мексикою — ред.). Чи зможемо ми вирішити цю проблему до виборів президента США? Я сумніваюся в цьому, але ми повинні продовжувати намагатися, і я сподіваюся, що ми знайдемо шлях вперед у Палаті представників щодо безпеки кордонів і допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю", — сказав Грем.

Він зазначив, що перед візитом в Україну, розмовляв зі спікером Палати Майком Джонсоном.

"Перетворення допомоги Україні на непрозорий кредит має великий сенс, і я сподіваюся, що він буде прийнятий у Палаті представників найближчими днями, а не тижнями. Я розмовляв зі спікером Джонсоном перед тим, як приїхати сюди, він намагається знайти спосіб просунути надання допомоги Україні. Я думаю, що ідея з кредитом буде досить популярною. Не тільки серед республіканців, а й серед демократів", — сказав сенатор Конгресу США і додав, що цей рік буде "вирішальним для майбутнього Європи й світу в цілому".

На запитання, чи підтримає Дональд Трамп вступ України до НАТО у разі якщо знову стане президентом США, американський політик-республіканець заявив, що особисто він підтримав би таке рішення.

"Що стосується вступу до Альянсу, то я скажу на адресу НАТО наступне: я ціную союзників, але ніхто з вас не вміє воювати так, як Україна. Якби мені довелося обирати групу людей, з якими я хотів би воювати, ви були б на першому місці в списку. І це не камінь у бік наших союзників, з якими ми були в Іраку чи Афганістані, просто ви зараз маєте найліпший бойовий досвід і можете користуватися новітньою зброєю, яку вам надали, на такому рівні, який перевищує наші очікування. Альянс не робить вам послугу, це ви робите послугу НАТО", — сказав Грем.

18 березня член Сенату Конгресу США Ліндсі Грем приїхав у Київ. Торік у серпні він також був з візитом у Києві. Тоді столицю України також відвідали сенатори від Демократичної партії США Елізабет Уоррен та Річард Блюменталь.

Результати виборів президента Росії

18 березня Центральна виборча комісія РФ оголосила про опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць. За результатами підрахунку Володимир Путін набрав 87,28% голосів. За даними ЦВК РФ явка на виборах становила 77,44%.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"У деяких регіонах РФ явка зовсім неприродна, вона намальована там у деяких територіальних виборчих комісіях: усі сусідні дільничі виборчі комісії показують приблизно однаковий відсоток за явкою аж до десятої частки. Такого у реальному житті не буває. Це ознака відвертої фальсифікації", — пояснив Андрійчук.

Вибори в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.