Російська ЦВК оприлюднила перші результати виборів президента РФ

Центральна виборча комісія ввечері, 17 березня, повідомила про перші результати виборів президента Росії, які відбувались з 15 по 17 березня. За попередніми даними ЦВК РФ, після обробки 26% бюлетенів, станом на час закриття всіх виборчих дільниць у РФ (20.00), Володимир Путін набрав 87,86% голосів.

Про це повідомляють "Риа-Новости", посилаючись на попередні дані ЦВК РФ.

Зазначається, що на другому місці — кандидат від Комуністичної партії Росії (КПРФ) Микола Харитонов з результатом у 3,86%, Владислав Даванков (партія "Новые люди") набрав 3,76% голосів. На останньому місці — Леонід Слуцький від Ліберальної демократичної партії РФ (ЛДПР), з показником у 2,97%.

Попередньо, за офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів. Екзит-поли Фонду суспільної думки (ФСД) вказують, що Путін лідирує з результатом у понад 87%.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"У деяких регіонах РФ явка зовсім неприродна, вона намальована там у деяких територіальних виборчих комісіях: усі сусідні дільничі виборчі комісії показують приблизно однаковий відсоток за явкою аж до десятої частки. Такого у реальному житті не буває. Це ознака відвертої фальсифікації", — пояснив Андрійчук.

Вибори в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.