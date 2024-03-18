У 2023 році кількість пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) зросла майже в чотири рази в порівнянні з 2021 роком, а за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено майже такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Так, за даними Національної служби здоровʼя України (НСЗУ), у 2021 році діагноз ПТСР був поставлений 3 167 пацієнтам, у 2022 році — 7 051 пацієнту, у 2023 році — 12 494 пацієнтам, а станом на 6 березня 2024 року — 3 292 пацієнтам.

Зазначається, що за різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12–20% людей, які пережили травматичну подію або були свідками такої.

"На ПТСР страждають незалежно від статі і віку. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події ― як правило, протягом перших трьох місяців. Вони можуть проявлятися через гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із памʼяттю та емоційною сферою, порушення сну, надмірну втому, дратівливість, головні болі, намагання уникнути всього, що нагадує про травмуючу подію, тощо", — йдеться у повідомленні МОЗ.

Водночас наголошується, що ПТСР є здебільшого виліковним і успішно минає у більшості пацієнтів та пацієнток, особливо якщо звернутися по медичну допомогу одразу після появи перших симптомів.