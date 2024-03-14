Він пішов виборювати незалежність України у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, у лютому 22-го. До того як потрапити на фронт, був ініціатором проукраїнських акцій, перейменувань вулиць, назви яких пов'язані з Росією чи історією комуністичного руху. Загинув, допомагаючи пораненому побратиму на полі бою. У День українського добровольця, який відзначають 14 березня, розповідаємо історію кропивничанина Дмитра Сінченка.

"У нього була одна велика любов — Україна, – розповіла дружина військового Олена. – Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя".

Дмитро Сінченко з дружиною Оленою. Фото: Facebook/Дмитро Сінченко

Побратим Дмитра Ігор Козуб говорить, такі люди – це взірець для усіх. "Дмитро – один із добровольців, які не були військовими, але стали на захист України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він долучився до Української добровольчої армії. Там мав позивний "Перун".

Дмитро Сінченко з Ігорем Козубом. Фото: Facebook/Дмитро Сінченко

Дмитро з Ігорем знайомі понад 20 років. Разом були на патріотичних акціях, брали участь у Помаранчевій революції. "З 2014 року Дмитро підтримував Українську добровольчу армію. Коли ми проводили змагання на кращого снайпера області, то Дмитро там виборов перше місце".

Дмитро Сінченко на Київському Майдані. Фото: Facebook/Дмитро Сінченко

Друг Дмитра Сінченка Дмитро Завражний розповів, разом вони займались декомунізацією в області, ініціювали демонтаж пам’яток з радянськими символами. Журналіст займався антикорупційними розслідуваннями. "Разом проводили дуже багато акцій: "Рух опору капітуляції", акції на підтримку незаконно ув’язнених людей, акції біля пам’ятника Шевченку, проти нападів на українську мову, брали участь у перейменуванні міста".

Дмитро Сінченко ліворуч, Дмитро Завражний праворуч. Фото: Facebook/Дмитро Сінченко

Дмитро Сінченко під час акції у Кропивницькому на площі Героїв Майдану. Фото: Facebook/Дмитро Сінченко

Дмитро Сінченко після початку повномасштабної війни воював у Київській області, потому на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині, розповів Ігор Козуб. Починав як рядовий стрілець, потім був інструктором, потім — командиром взводного опорного пункту.

Останній бій прийняв 22 серпня 2023 року біля села Курдюмівка неподалік від Бахмута.

"Добровільно пішов витягнути пораненого з поля бою, – розповів Ігор Козуб. – Але, на жаль, там снайпер. Дмитра він поранив у спину. Вже до вечора Українські Збройні сили відбили цю позицію, і його там не знайшли, тому він був зниклим безвісти. Однозначно він – герой, однозначно – героїчно загинув. Поводився завжди достойно, мужньо на війні. Був зразком для інших. Людина дуже високоосвічена, культурна, журналіст".

Те, що він загинув, підтвердили ДНК-експертизи. З Дмитром Сінченком сьогодні попрощалися в Кропивницькому.