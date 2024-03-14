У Кропивницькому попрощалися з трьома захисниками України, які загинули на Донеччині. Дмитро Сінченко був журналістом і громадським діячем. Сергій Кормільченко – майстром із виготовлення меблів. Андрій Васильченко – оператором на підприємстві.

Прощання з бійцями, які загинули в російсько-українській війні, відбулося на Далекосхідному кладовищі.

Вшанувати пам'ять громадського діяча, журналіста та бійця Укpаїнської добpовольчої армії Дмитра Сінченка прийшла кропивничанка Ольга Кирилюк.

"На будь-яку несправедливість щодо України чи українськості Дмитро завжди реагував активно. І коли настав час, то він, не вагаючись, змінив гучномовець на автомат і продовжив захищати свою країну".

Дмитро Сінченко загинув на Донеччині у серпні 2023 року. Фото: Facebook Дмитра Сінченка

Дмитро Сінченко закінчив Національний технічний університет за спеціальністю "магістр адміністративного менеджменту". На фронті мав позивний "Перун". Пів року вважався безвісти зниклим. Відомо, що загинув у серпня 2023-го біля села Курдюмівка Донецької області, розповів брат Максим Сінченко.

"Під час війни здобув другу вищу освіту за спеціальністю "політолог". Він тоді брав відпустку із фронту".

Сергій Кормільченко після закінчення училища працював на меблевому підприємстві, розповіла його колега Ганна Стародубцева.

"Він був дуже класним збирачем меблів, крісел, диванів, стільців. На початку повномасштабної війни, у перші тижні дуже сердився, що він бігає кожен день у військкомат, а його не беруть. Сергій пішов служити 6 березня. На фронті був старшим стрільцем. Загинув 5 березня біля села Покровське Донецької області, йому було 48 років".

Сергій Кормільченко загинув 5 березня біля села Покровське Донецької області, йому було 48 років. Фото: Суспільне Кропивницький

Андрій Васильченко народився в місті Армавір у Росії. Згодом родина переїхала у Кропивницький. Тут закінчив машинобудівний технікум. Працював на різних посадах, до того як піти на фронт – оператором на м’ясокомбінаті, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна.

У жовтні 2023 року чоловік за мобілізацією приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді сапера. Загинув 6 березня біля села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

Андрій Васильченко загинув 6 березня біля села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

Поховали військових на Алеї слави.