НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
ДЕКОМУНІЗАЦІЯДерусифікаціяМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Серп і молот, пам’ятник радянським патріотам і напис на ньому російською. Такі пам’ятники лишаються у Вільшанці на Кіровоградщині. Попри ухвалені майже дев’ять років тому закони про декомунізацію, у селищі демонтували не всі пам’ятники з радянською символікою. Закон про деколонізацію, ухвалений торік у липні, зобов’язує звільнити публічний простір від російської та радянської пропаганди. Суспільне дізнавалось, що кажуть у громаді і скільки часу мають на демонтаж.

Пам’ятник з табличкою російською мовою "Воїнам радянської армії" стоїть у селищі Вільшанка. Такий напис та символи на ньому – це порушення законів про декомунізацію, які ухвалені Верховною Радою у квітні 2015-го. Згідно з ними, усі paдянські нaзви потрібно змінити, paдянську символіку демонтувати, говорить Дмитро Завражний – партнер проєкту "Деколонізація. Україна", який започаткували сім років тому.

"Ось це пам’ятник Альошці. Такі самі Альошки зараз воюють та вбивають українців".

У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
На фото Дмитро Завражний – партнер проєкту "Деколонізація. Україна". Фото: Суспільне Кропивницький

За майже дев’ять років, відколи діють закони про декомунізацію, в громаді демонтували або переоблаштували 54 пам’ятники, сказав секретар селищної ради Сергій Піроженко. Один з них до 2016-го року був пам’ятним знаком загиблим комсомольцям Вільшанщини. Його змінили і назвали на честь молодих патріотів, які віддали життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

"Звичайно, закон про декомунізацію уже давно працює. Але нашу громаду створили у 2020-ому році і у нас ще не до всього дійшли руки".
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
Серп та молот на пам’ятнику "Воїнам радянської армії". Фото: Суспільне Кропивницький
Я не думаю, що треба ходити із зубилом та збивати серп і молот. Я думаю, що це історія і це повинно поки лишатися так. Головне – це має бути зміна у голові та в розумінні людей", – вважає місцевий житель Валерій Гончаренко.
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
Напис російською на пам'ятнику "Воїнам радянської армії". Фото: Суспільне Кропивницький
“З однієї сторони, мій дідусь загинув у Польщі, він був героєм Великої Вітчизняної війни. Як виявилося, ця війна для України називалася Другою світовою. Через призму сьогоднішньої війни з Росією все комуністичне та імперіалістисне, все проросійське я б заборонила на конституційному рівні", – каже місцева жителька Світлана Кравецька.

Секретар селищної ради пообіцяв протягом місяця прибрати з пам’ятника написи російською мовою та радянські символи серп і молот.

“Художники чи реставратори запропонують нам свій варіант. Потім ми їх розглянемо і вирішимо, як правильніше зробити, щоб воно мало естетичний вигляд, а не просто було знищене".

Ще один пам'ятник, який мають декомунізувати, радянським патріотам, яких стратили нацисти у лютому 1943-го року.

"Майже все добре, окрім двох слів: "радянським патріотам". Я перепрошую, це чиїм патріотам? Тут можна прибрати слово радянським, залишити напис патріотам і все, питань взагалі не буде", – каже Дмитро Завражний.
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді. Фото: Суспільне Кропивницький
"Це випало з нашого поля зору, але до квітня ми закінчимо декомунізацію по цьому пам’ятнику і такого напису не буде", – сказав заступник голови селищної рад Ярослав Мельник.

У Кіровоградській області залишилося 60 пам’ятників та 50 написів на будівлях, які потрібно демонтувати. Таку ж кількість декомунізували, говорить начальник управління комунікацій з громадськістю Віталій Останній.

“Законодавець дав територіальним громадам час до 26-го квітня цього року, щоб завершити цю роботу. Далі рішення щодо демонтажу або змін у пам’ятниках ухвалюватиме обласна адміністрація".

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
У Житомирі перейменовують вулицю Маликова: варіанту Сурина гора не пропонують
перейменування, дерусифікація, декомунізація, вулиця, Житомир
Перейменування вулиці Радищева: чи згодні житомиряни із запропонованими назвами
П'ятикутна зірка й ордени &quot;Вітчизняна війна&quot; та &quot;Перемога&quot;: чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
П'ятикутна зірка й ордени "Вітчизняна війна" та "Перемога": чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
Створюються вручну: Київський метрополітен показав процес виготовлення літер для перейменованих станцій
Створюються вручну: Київський метрополітен показав процес виготовлення літер для перейменованих станцій
На початок