Серп і молот, пам’ятник радянським патріотам і напис на ньому російською. Такі пам’ятники лишаються у Вільшанці на Кіровоградщині. Попри ухвалені майже дев’ять років тому закони про декомунізацію, у селищі демонтували не всі пам’ятники з радянською символікою. Закон про деколонізацію, ухвалений торік у липні, зобов’язує звільнити публічний простір від російської та радянської пропаганди. Суспільне дізнавалось, що кажуть у громаді і скільки часу мають на демонтаж.

Пам’ятник з табличкою російською мовою "Воїнам радянської армії" стоїть у селищі Вільшанка. Такий напис та символи на ньому – це порушення законів про декомунізацію, які ухвалені Верховною Радою у квітні 2015-го. Згідно з ними, усі paдянські нaзви потрібно змінити, paдянську символіку демонтувати, говорить Дмитро Завражний – партнер проєкту "Деколонізація. Україна", який започаткували сім років тому.

"Ось це пам’ятник Альошці. Такі самі Альошки зараз воюють та вбивають українців".

На фото Дмитро Завражний – партнер проєкту "Деколонізація. Україна". Фото: Суспільне Кропивницький

За майже дев’ять років, відколи діють закони про декомунізацію, в громаді демонтували або переоблаштували 54 пам’ятники, сказав секретар селищної ради Сергій Піроженко. Один з них до 2016-го року був пам’ятним знаком загиблим комсомольцям Вільшанщини. Його змінили і назвали на честь молодих патріотів, які віддали життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

"Звичайно, закон про декомунізацію уже давно працює. Але нашу громаду створили у 2020-ому році і у нас ще не до всього дійшли руки".

Серп та молот на пам’ятнику "Воїнам радянської армії". Фото: Суспільне Кропивницький

Я не думаю, що треба ходити із зубилом та збивати серп і молот. Я думаю, що це історія і це повинно поки лишатися так. Головне – це має бути зміна у голові та в розумінні людей", – вважає місцевий житель Валерій Гончаренко.

Напис російською на пам'ятнику "Воїнам радянської армії". Фото: Суспільне Кропивницький

“З однієї сторони, мій дідусь загинув у Польщі, він був героєм Великої Вітчизняної війни. Як виявилося, ця війна для України називалася Другою світовою. Через призму сьогоднішньої війни з Росією все комуністичне та імперіалістисне, все проросійське я б заборонила на конституційному рівні", – каже місцева жителька Світлана Кравецька.

Секретар селищної ради пообіцяв протягом місяця прибрати з пам’ятника написи російською мовою та радянські символи серп і молот.

“Художники чи реставратори запропонують нам свій варіант. Потім ми їх розглянемо і вирішимо, як правильніше зробити, щоб воно мало естетичний вигляд, а не просто було знищене".

Ще один пам'ятник, який мають декомунізувати, радянським патріотам, яких стратили нацисти у лютому 1943-го року.

"Майже все добре, окрім двох слів: "радянським патріотам". Я перепрошую, це чиїм патріотам? Тут можна прибрати слово радянським, залишити напис патріотам і все, питань взагалі не буде", – каже Дмитро Завражний.

У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді. Фото: Суспільне Кропивницький

"Це випало з нашого поля зору, але до квітня ми закінчимо декомунізацію по цьому пам’ятнику і такого напису не буде", – сказав заступник голови селищної рад Ярослав Мельник.

У Кіровоградській області залишилося 60 пам’ятників та 50 написів на будівлях, які потрібно демонтувати. Таку ж кількість декомунізували, говорить начальник управління комунікацій з громадськістю Віталій Останній.

“Законодавець дав територіальним громадам час до 26-го квітня цього року, щоб завершити цю роботу. Далі рішення щодо демонтажу або змін у пам’ятниках ухвалюватиме обласна адміністрація".