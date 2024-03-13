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Шуфричу продовжили тримання під вартою ще на два місяці
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Шуфричу продовжили тримання під вартою ще на два місяці

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Шуфричу продовжили тримання під вартою ще на два місяці
Підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич у суді 13 березня 2024 року. Фото: Ліля Гончарук / Суспільне

Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, підозрюваному у державній зраді.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з зали суду.

Прокурор просив тримання під вартою, без альтернативи застави.

У коментарі Суспільному нардеп зазначив, що вже 6 місяців перебуває під вартою і разом просив це рішення скасувати. Він додав, що не просив про альтернативу застави.

"Я шість місяців перебуваю у фізичних умовах, які були затверджені ще мабуть у 30 роки, або як мінімум за часів КДБ СРСР. Я вважаю що є посягання на мої конституційні права з точки зору свободи, є посягання на мої права щодо виконання повноважень народного депутата. Я не розумію як за об'єктивну критику влади, можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважає що моє переслідування є замовним", — сказав Шуфрич.

Він додав, що у його діях нема складу інкримінованих йому злочинів.

"Моя інформаційна діяльність в цілому трактується як ІПСО. Мені інкримінується, що я фінансував повалення конституційного ладу і фінансував зміну кордонів і територіальної цілісності нібито даючи вказівки на укладання господарського договору на охорону майна, яке на той час належало одному з членів нашої родини і він був виключно охоронним. І встановили, що цей договір уклади без дозволу і згоди власників. Цей договір діяв 1,5 місяця і був скасований", — сказав Шуфрич.

За його словами, такі дії не можуть кваліфікуватися як злочин, бо господарські відносини зі структурами держави агресора або її офіційними адміністраціями стали злочином з березня 2022 року, а договір було укладено у 2016 році.

Хто такий Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич — народний депутат партії  “ОПЗЖ”, діяльність якої остаточно заборонили в Україні у 2022-му році. Свою політичну кар’єру Шуфрич почав ще в 1990-х роках. Протягом всієї своєї депутатської діяльності займав проросійську позицію.

Шуфрич був депутатом 6-ти скликань Верховної Ради. Спершу Шуфрич був членом Соціал-демократичної партії України. З 2006 по 2007-й рік, коли уряд очолював Віктор Янукович, Шуфрич був міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Потім увійшов до Ради 6-го скликання в складі Партії Регіонів. З посади міністра його звільнили і призначили за указом тодішнього президента Януковича заступником секретаря РНБО. Нестор Шуфрич перебував у партії Регіонів аж до моменту її розпаду, а після 2014-го року став народним депутатом 8-го скликання від Опозиційного блоку. У Раду 9-го скликання у 2019 році увійшов як член проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і очолював парламентський комітет з питань свободи слова.

4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, через те, що він робив селфі на блокпосту. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається у столиці попри бойові дії на її околицях.

У вересні 2023 року Шуфричу оголосили підозру в державній зраді. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки. Слідчі дії тривають.

Чим відзначився за політичне життя

У червні 2013-го року Нестор Шуфрич підписався під Зверненням депутатів від Партії регіонів і  Комуністичної партії до польського Сейму з проханням “визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів”. Тоді перший президент України Леонід Кравчук назвав це національною зрадою.

За президентства Януковича, Шуфрич у відповідь на Євромайдан 16-го січня 2014-го віддав свій голос за “Закони про диктатуру”. Після втечі Януковича Шуфрич вступив у нову політичну партію Опоблок і продовжив займати не проукраїнську позицію. У січні 2018-го року Нестор Шуфрич був одним із тих, хто голосував проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У своїх виступах  нардеп неодноразово заперечував російсько-українську війну, що триває з 2014 року, а  бойові дії на Сході України називав “війною між українцями”.

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